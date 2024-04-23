稱被開價2億美元當副手 北檢傳柯文哲說明

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）台灣民眾黨主席柯文哲選總統時，稱有人喊價2億美元要他擔任副手，喊價者被告發涉違反總統副總統選罷法，北檢簽分「選他案字案」偵辦。柯文哲今天以證人身分出庭，訊後請回。

全案起於，柯文哲去年11月間競選總統期間，指稱有人開價2億美元盼他擔任副手。時任柯文哲競選辦公室發言人陳智函指出，相關消息是從國民黨方面傳來。

黃帝穎、陳延昶去年11月29日到北檢遞狀，告發喊價者涉嫌違反總統副總統選舉罷免法「搓圓仔湯條款」，喊價就構成犯罪，柯文哲應主動供出犯罪者。

黃帝穎當時表示，總統副總統選罷法規定「搓圓仔湯」的要件包括「行求」，依據最高法院見解，有人喊價2億美元要柯文哲當副手，這不需要柯文哲允諾，也不用等到「交付」，只要喊價就構成犯罪。

北檢受理案件後已簽分「選他字案」偵辦中，並調取資料釐清喊價者身分。今天上午首度以證人身分通知柯文哲出庭說明。檢察官訊問半個小時結束，訊後讓柯文哲請回。柯文哲面對媒體詢問時，並未說明出庭原因，隨後上車離去。（編輯：張銘坤）1130423