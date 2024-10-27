國道1號林口路段車禍 男駕駛送醫不治肇因待釐清

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）國道公路警察局表示，今天中午12時50分許，國道1號北向46公里林口路段發生車禍事故，造成1名男駕駛受困車內，搶救脫困後送醫仍不治，詳細肇事原因，仍有待進一步釐清。

國道公路警察局第1公路警察大隊表示，在接獲通報後，立即派遣巡邏車前往現場，並通知交控中心與119派遣消防車及救護車支援，警消人員抵達後，先破壞車輛協助駕駛脫困，並將傷者送往林口長庚醫院搶救，但58歲陳姓男子最終仍傷重不治。

根據警方初步調查，事故發生時，陳男駕駛的小客車在行駛至國道1號北向46公里處，因不明原因自撞外側護欄，失控後往左偏移。當時，駕駛自小客車載著一家4口的35歲劉男因閃避不及，與陳男車輛發生碰撞，導致陳男車輛撞上內側護欄並受困車內。

警方表示，劉男一家4口僅受輕傷無大礙，至於陳男車內的劉姓女乘客，則是左小腿與左手臂擦傷，無生命危險。事故於下午1時54分排除恢復全線通車。

警方表示，劉姓駕駛的酒測值為零，至於陳姓駕駛的酒測值仍待相驗，詳細肇事原因有待進一步釐清。國道公路警察局呼籲民眾，駕駛時應遵守交通規則、保持安全距離、避免疲勞駕駛，並確實繫上安全帶，以確保行車安全。（編輯：方沛清）1131027