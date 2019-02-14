林書豪披暴龍戰袍初登板 對戰巫師半場進帳4分[影]

（中央社多倫多13日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天宣布簽下後衛林書豪，因球隊政策，合約細節尚未披露。林書豪今天首度出賽，他第1節替補上場，第2節得分即進帳。打完上半場林書豪4分、3籃板、2助攻、1抄截，但暴龍暫以59比65落後華盛頓巫師。

林書豪和亞特蘭大老鷹達成買斷合約協議，在程序走完後正式加入多倫多暴龍，並在今天首度披上暴龍17號球衣登場。

暴龍今天主場迎戰華盛頓巫師，林書豪在首節剩下4分05秒時替補上場，有一次出手但未進，但送一次助攻，另有一籃板、一抄截。

第2節9分36秒時，林書豪切入上籃得手，這是他首度著暴龍球衣拿下分數，中場前他搶下籃板快速推進前場要到犯規，兩罰俱中再添分數，上半場他打12分鐘，包括三分球2投盡墨在內，4次出手命中一球。

運動新聞網站The Athletic今天報導，暴龍替補後衛范佛利特（Fred VanVleet）受傷的拇指需手術治療，預計將休養5週。

6呎3吋（約192公分）、200磅（約91公斤）的林書豪，在他9年NBA生涯中，共待過金州勇士（2010-11）、紐約尼克（2011-12）、休士頓火箭（2012-14）、洛杉磯湖人（2014-15）、夏洛特黃蜂（2015-16）、布魯克林籃網（2016-18）、亞特蘭大老鷹（2018-19）。

在加盟暴龍前，本季林書豪為老鷹出賽51場，場均10.7分、3.5助攻、2.3籃板。

美國加州托蘭斯（Torrance）土生土長的林書豪，2010年以非選秀自由球員身份與勇士簽下合約，成為首位打進NBA的台裔美籍球員。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080214