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世界12強棒球賽
世界12強棒球賽2日至17日舉行，B組預賽中華隊接連擊敗波多黎各及委內瑞拉，但不敵日本隊，中華隊以分組第2晉級複賽，只要複賽最終名次高於韓國、澳洲，中華隊就能進軍2020年東京奧運。
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世界12強棒球賽7/24

12強複賽墨西哥完封澳洲隊 奪下第3勝[影]

最新更新：2019/11/12 15:46
世界12強棒球複賽12日澳洲隊和墨西哥隊在東京巨蛋交手的比賽，墨西哥隊（圖）以3比0擊退澳洲隊，在超級循環賽取得3勝0敗。（圖取自twitter.com/Premier12）
世界12強棒球複賽12日澳洲隊和墨西哥隊在東京巨蛋交手的比賽，墨西哥隊（圖）以3比0擊退澳洲隊，在超級循環賽取得3勝0敗。（圖取自twitter.com/Premier12）

（中央社記者楊啟芳千葉12日電）世界12強棒球複賽今天澳洲隊和墨西哥隊在東京巨蛋交手的比賽，墨西哥靠著瓊斯、克拉克敲出全壘打，及投手群聯手完封，以3比0擊退澳洲隊，在超級循環賽取得3勝0敗。

墨西哥1局下靠著瓊斯（Jonathan Jones）敲出陽春全壘打，率先攻下分數；4局下克拉克（Matthew Clark）也轟出陽春砲後，裴瑞茲（Juan Perez）、瓊斯接連敲出安打，再攻下1分，終場墨西哥就以3比0擊退澳洲隊。

與昨天對戰中華隊相同，墨西哥投手群此戰也發揮壓制力，先發投手維拉（Eduardo Vera）主投5局，被敲4支安打，出現1次保送，送出5次三振，無失分，奪下勝投；後援投手巴列達（Manuel Barreda）、昆塔納（Adam Quintana）、撒拉斯（Noel Salas）都沒有被敲出安打，聯手完封對手。

墨西哥贏球之後，在超級循環賽已經取得3勝0敗，晉級機率大增，澳洲則是0勝3敗，台灣時間晚間6時在東京巨蛋將進行美國對日本隊的比賽，在千葉ZOZO球場則是由中華隊交手韓國隊。（編輯：葉俐緯）1081112

影片來源：vlsports YouTube頻道
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