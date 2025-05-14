加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金曲獎入圍名單／蔡健雅戴佩妮搶歌后 蕭煌奇李榮浩爭歌王
首頁 / 產經

水情燈號「下架藍」？水利署：依警戒原則調整無關政治

2025/5/14 12:20（5/14 12:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
水利署表示，水情燈號調整為綠、黃、橙、紅4色與政治聯想無關。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
水利署表示，水情燈號調整為綠、黃、橙、紅4色與政治聯想無關。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）媒體報導水情燈號藍燈下架，揣測與大罷免「下架藍」有關。水利署澄清，水情燈號是配合行政院中央災害防救會報「各類災害警戒顏色燈號訂定原則」調整為綠、黃、橙、紅4色，作為災害警戒顏色，與政治聯想完全無關。

經濟部水利署並表示，水情正常時，無警示需求，不顯示燈號以避免引發外界不必要恐慌。

媒體報導，實施近20年的水利署水情燈號

水情燈號小百科

一、綠燈：
加強水源調度、研擬措施。

二、黃燈：
1.減壓供水：離峰及特定時段降低管壓供水。
2.停止供水：停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水

三、橙燈：
1.停止供水：試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水
2.減量供水：
（1）每月用水超過一千度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%，醫療或其他性質特殊者不在此限
（2）游泳池、洗車、三溫暖、水療業者，及其他不急需用水，減供20%

四、紅燈：
分區供水：分區輪流或全區定時停止供水。
定點供水優先順序如下：
1.居民維生
2.醫療
3.國防事業
4.工商事業
5.其他

資料來源：水利署

看更多
關閉
，原本代表「水情正常」的藍燈被悄悄下架，只留下綠、黃、橙、紅4種燈號，引發外界聯想是大罷免潮要「下架藍」。

水利署透過新聞稿澄清，調整水情燈號與媒體揣測「下架藍」的政治聯想完全無關，而是依據法定原則辦理作業調整。

水利署指出，依最新災害防救法令進行水情燈號調整，水情燈號系統所使用的4色燈號分別代表不同水情階段，其中綠燈代表水情稍緊、黃燈代表第1階段減壓供水、橙燈代表第2階段減量供水、紅燈則表示第3或第4階段分區或定點供水。

google news透過 Google News追蹤中央社

水利署表示，若水情正常，則不予顯示燈號，這樣的設計運用，是以明確區分警戒狀況，強化民眾對水資源管理階段的理解與因應。

水利署表示，對媒體報導未能詳實查證，導致社會誤解，深表遺憾，呼籲社會各界共同關注節水抗旱的專業工作，勿將技術性政策工具作為錯誤解讀與政治聯想依據。（編輯：萬淑彰）1140514

#水利署
#水情燈號
#行政院
#大罷免
延伸閱讀
梅雨季5月報到 氣象署估雨量正常偏少、各地氣溫正常偏暖鋒面降雨 曾文與烏山頭水庫蓄水量近5年同期新高吳德榮：未來10天偏熱 白天高溫約35度
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：