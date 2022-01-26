中國發射陸地探測一號01組A星 監測地質災害

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（中央社台北26日電）中國陸地探測一號01組A星今天上午7時44分成功發射，衛星順利進入既定軌道，預計將可滿足國土資源、防災、林業觀測等基礎地理訊息所需，加快重大災害應變能力；B星規劃在2月底發射。

中國國家航天局今天發布新聞訊息作以上表示。

中國酒泉衛星發射中心採用長征四號丙運載火箭，成功發射陸地探測一號01組A星（L波段差分干涉合成孔徑雷達衛星A星）。其具備全天候、全天時、多模式、多極化等特點，可滿足國土資源、地震、防災減災、測繪、林業觀測等基礎地理資料需求，加快重大災害快速反應能力。

陸地探測一號01組衛星是「國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025年）」中的科研衛星，由A、B雙星組成，運行於約60萬公尺高的準太陽同步軌道。雙星均配置L波段合成孔徑雷達（SAR）負荷，具備多種成像模式，最高分辨率3公尺，最大觀測幅寬可達400公里。

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雙星在軌有跟飛、繞飛2種飛行模式。跟飛模式運作可獲取地面沉降變化前後多景圖像，數據處理後的訊息，可滿足地面沉降、滑坡、地面塌陷、地震等應用需求。繞飛編隊模式則是透過星間高精度相位、時間、空間同步，實現高精度地面高程測量。

中國國家航天局稱，這類衛星工程將實現中國的數據自主可控權，降低地質、地震等數據訊息取得對國外的依賴。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110126