北京住房租賃條例9月上路 租金大漲可干預

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（中央社台北8日電）北京近日通過「住房租賃條例」，將自今年9月上路，對於租金調控及「二房東」管理問題均有規定，其中最受矚的是若房租明顯上漲時，市政府可以採取干預措施。

綜合中國媒體報導，近日北京市人民代表大會常務委員會正式通過「北京住房租賃條例」，今年9月1日起施行。

北京近年來租金價格上漲引起各方高度關注，「條例」指出，北京市住建部門將加強監測住房租賃價格，建立預警機制。當租金明顯上漲或者有可能明顯上漲時，北京市政府可以採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施，穩定租金水平，並依法報國務院備案。

而當北京市政府採取價格干預措施時，出租人應當執行；拒不執行者將由市場監督管理部門依法處理。

過去中國屢傳有「二房東」捲款潛逃、惡意詐騙房租、對廣大租戶造成利益損失問題，因此「條例」規定，個人轉租住房應當嚴格遵守規定，依法規範開展業務活動，轉租住房超過規定數量，應依法向區市場監督管理部門申請辦理登記，取得營業執照。

此外，「條例」也明確單次收取租金數額一般不得超過3個月租金，以減輕租房者資金周轉壓力。

中國一線城市一直以來都存在租房難的問題，不但很難找到合適的房子，即使好不容易找到，房東卻突然漲房租，在大城市租套合適的房子太難了等話題在社交媒體平台都是熱議話題。

法治日報2021年10月報導，據第7次全國人口普查數據顯示，2020年中國流動人口為3億7600萬人，其中相當一部分人需要租房居住。另「2020中國青年租住生活藍皮書」稱，在城市租房生活已成為逾2億人的選擇。

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這篇報導當時訪問一位29歲青年，他在北京市朝陽區一個小區裡，一邊清點行李一邊說，碩士畢業工作2年多來，已經搬過4次家了，一再感嘆「房租太貴了」。

多位受訪者表示，在大城市租房成本高、可選房源少、租賃關係不太穩定等問題，租房壓力相當大。認為問題背後凸顯不論是市場化的租賃租房，還是保障性的租賃住房，總體上難以滿足社會發展需求。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110608