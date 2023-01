C羅微博拜年 掀農曆新年英文用字輿論戰火

(中央社台北25日電)葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度在中國社群平台微博道賀新春快樂,內容用字Chinese New Year,韓國媒體抨擊用詞不當,直指韓國、越南等亞洲國家也慶祝農曆新年,這個節慶非僅限於中國。

C羅(Cristiano Ronaldo)現正效力於沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯(Al Nassr),他在北京時間22日零點於微博個人頁面發文道賀中國民眾新春快樂,內文寫道I would like to send my dearest wish to you all for a happy Chinese New Year。

陸媒觀察者網25日撰文指出,C羅使用Chinese New Year一詞,引發韓國多家媒體批評,娛樂媒體Star News直指C羅「用詞不當」,應該使用Lunar New Year,農曆新年不僅限於中國,在韓國、越南、菲律賓等亞洲國家都是被慶祝的節日。

C羅在北京時間22日零點於微博個人頁面發文道賀中國民眾新春快樂。(圖取自C羅微博網頁weibo.com)

報導指出,韓國媒體向來在類似事件中衝得最快,韓國女團NewJeans成員Danielle Marsh日前則是因為稱呼春節為Chinese New Year在網路上備受韓國民眾圍剿,最終道歉。

報導強調,春節源於中國,多個國家、地區,受到中國文化影響也慶祝農曆新年,中國官方、權威媒體除了使用Chinese New Year,也會使用Spring Festival或Lunar New Year,「近年來,韓國人及韓國民間團體一直嘗試在國際語境中將其替換成Lunar New Year,以削弱春節所含的中國文化背景」。

對於韓國媒體抨擊C羅微博拜年用字,中國民眾也在社群上回擊,甚至將這些熱議延伸到文化戰爭,直指中國官方不夠強硬,「最近幾年中韓文化之爭頻發,中國官方的回應給咱們的印象確實不怎麼給力」。

農曆新年英文譯字挑動中國民族主義敏感神經,英國廣播公司(BBC)日前報導,大英博物館(The British Museum)在一則推特發文中使用Korean Lunar New Year(韓國農曆新年)引發爭議,中國網友認為「中國的節日被韓國剽竊」,湧入大英博物館社群頁面留言謾罵、要求道歉。

迪士尼度假區(Disneyland Resort)先前在推特上發文,歡迎民眾在農曆新年期間前往迪士尼。由於這篇發文使用了Lunar New Year,非Chinese New Year,其也收到了許多似乎為來自中國網友的批評留言。(編輯:李雅雯)1120125