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C羅微博拜年 掀農曆新年英文用字輿論戰火

2023/1/25 18:11（1/25 18:49 更新）
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C羅日前在微博道賀新春快樂，內容用字Chinese New Year遭韓國媒體抨擊用詞不當。（圖取自facebook.com/Cristiano）
C羅日前在微博道賀新春快樂，內容用字Chinese New Year遭韓國媒體抨擊用詞不當。（圖取自facebook.com/Cristiano）
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（中央社台北25日電）葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度在中國社群平台微博道賀新春快樂，內容用字Chinese New Year，韓國媒體抨擊用詞不當，直指韓國、越南等亞洲國家也慶祝農曆新年，這個節慶非僅限於中國。

C羅（Cristiano Ronaldo）現正效力於沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯（Al Nassr），他在北京時間22日零點於微博個人頁面發文道賀中國民眾新春快樂，內文寫道I would like to send my dearest wish to you all for a happy Chinese New Year。

陸媒觀察者網25日撰文指出，C羅使用Chinese New Year一詞，引發韓國多家媒體批評，娛樂媒體Star News直指C羅「用詞不當」，應該使用Lunar New Year，農曆新年不僅限於中國，在韓國、越南、菲律賓等亞洲國家都是被慶祝的節日。

C羅在北京時間22日零點於微博個人頁面發文道賀中國民眾新春快樂。（圖取自C羅微博網頁weibo.com）
C羅在北京時間22日零點於微博個人頁面發文道賀中國民眾新春快樂。（圖取自C羅微博網頁weibo.com）

報導指出，韓國媒體向來在類似事件中衝得最快，韓國女團NewJeans成員Danielle Marsh日前則是因為稱呼春節為Chinese New Year在網路上備受韓國民眾圍剿，最終道歉。

報導強調，春節源於中國，多個國家、地區，受到中國文化影響也慶祝農曆新年，中國官方、權威媒體除了使用Chinese New Year，也會使用Spring Festival或Lunar New Year，「近年來，韓國人及韓國民間團體一直嘗試在國際語境中將其替換成Lunar New Year，以削弱春節所含的中國文化背景」。

對於韓國媒體抨擊C羅微博拜年用字，中國民眾也在社群上回擊，甚至將這些熱議延伸到文化戰爭，直指中國官方不夠強硬，「最近幾年中韓文化之爭頻發，中國官方的回應給咱們的印象確實不怎麼給力」。

農曆新年英文譯字挑動中國民族主義敏感神經，英國廣播公司（BBC）日前報導，大英博物館（The British Museum）在一則推特發文中使用Korean Lunar New Year（韓國農曆新年）引發爭議，中國網友認為「中國的節日被韓國剽竊」，湧入大英博物館社群頁面留言謾罵、要求道歉。

迪士尼度假區（Disneyland Resort）先前在推特上發文，歡迎民眾在農曆新年期間前往迪士尼。由於這篇發文使用了Lunar New Year，非Chinese New Year，其也收到了許多似乎為來自中國網友的批評留言。（編輯：李雅雯）1120125

#C羅
#中國
#韓國
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