浙大社會學者趙鼎新走過辭職風波 續任多項職務

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（中央社記者張淑伶上海28日電）浙江大學社會學系前主任趙鼎新日前因自認被排擠、過往工作被否定，爆發請辭風波。不過，近日浙大官網顯示，趙鼎新繼續擔任浙江大學教授、浙江大學人文高等研究院院長等職務。

據澎湃新聞報導，3月27日前後，浙江大學社會學系官網繼前幾日的調整後再度更新顯示：趙鼎新自2024年3月起繼續擔任浙江大學教授、浙江大學社會學系學術委員會委員、浙江大學人文高等研究院院長，他的簡歷也從「榮休教師」欄目移入「全職教師」。

趙鼎新1996年起任教於芝加哥大學社會學系，2012年擔任浙大訪問教授，2016年後參與組建浙大社會學系工作，2019年全職加入浙大，是帶領浙大社會學系發展的關鍵人物。

已70歲的趙鼎新，3月11日被免去浙江大學社會學系系主任職務。當時趙鼎新表示，仍將一如既往地支持和參與社會學系事業的發展。

23日，網路流傳著一封趙鼎新的辭職信，內容是社會學系在19日召開了黨政聯繫會議，社會學系黨總支書記陳素珊宣布成立「社會學系學科建設工作小組」，要從事「站位更高」的改革，但趙鼎新不在這個小組內，他認為被排除在決策圈外，其他師生則人心惶惶。

由於趙鼎新領導下的浙大社會學系看重在國外知名期刊發表學術文章，但在中國教育部全國第四輪學科評估中，浙大社會學在A、B、C三類中僅排名Ｂ；所謂「站位更高」的改革，外界解讀是要走回中國學術圈傳統道路，讓教師申請更多項目和課題。

中新網25日報導，趙鼎新證實自己向校方和所在的社會學系提交過一封辭職信，辭去所有和社會學系有關的職務，學校正在與他接洽相關事宜。當天，浙大網上顯示，已經趙鼎新列入浙大社會學系「榮休教師」一欄。

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近日，趙鼎新在接受澎湃思想市場的專訪時，他提到帶領浙大社會學系發展的這些年，覺得實現的要比當初設想的多。

他說，該系老師在國外知名大學出版社已經出版了兩部著作，有6部著作已經簽定發表合約，「就憑這一點其實就已經躋身世界一流大學的級別了」，還有老師在多個歐美非常難以發表的頂尖雜誌有發表，這在中國也可以說是獨樹一幟。他並稱浙大已經初步確立了非常好的大學生和研究生的培養體系。（編輯：唐佩君）1130328