曾奪現代特色建築冠軍 文化部協助維修公東教堂

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東縣私立公東高級工業職業學校清水模教堂，曾獲得世界遺產基金會網路票選現代特色建築第一名，因已有60年歷史部分損壞，文化部編列預算協助學校維修。

立法委員劉櫂豪今天接受中央社記者訪問表示，民國106年他向當時文化部長鄭麗君爭取修復公東高工教堂經費，文化部補助新台幣175萬餘元經費辦理先期以及工程規劃設計等，並於日前再核定補助修復工程經費2400萬元。

劉櫂豪表示，公東教堂興建於民國57年，創辦人錫質平神父從瑞士邀請建築師達興登，以少見的板結構及清水模概念設計興建，教堂見證60年來瑞士神父落地生根、技職教育在台東扎根的歷史。

92年被登錄為歷史建築，更於106年世界遺產基金會網路票選現代特色建築，是全台唯一入圍建築，以1萬502票的得票數，從全世界91棟現代特色建築中脫穎而出，贏得第一名。

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劉櫂豪強調，公東教堂對台東、對台灣都是非常重要的戰後現代建築。他也曾於106年在公東教堂舉辦寫生比賽，邀請大家以畫筆為公東教堂留下回憶，107年邀請總統蔡英文前來參訪，總統府內設置由公東製作布置家具，招待外賓的「公東廳」。

劉櫂豪表示，公東教堂多年來經歷颱風地震侵襲，亦曾遭不當整修，雖有牆面剝落、鋼筋鏽蝕等情形，但其建築的特色仍完整保留，因此對於公東教堂的修復，不只對公東校友、也是保留台東人的城市記憶，還有對天主教白冷會為台東奉獻的修士與神父保存歷史及文化價值，感謝文化部補助學校修復經費。（編輯：黃世雅）1110121

台東縣私立公東高級工業職業學校清水模教堂，因已有60年歷史部分損壞，民進黨立委劉櫂豪向文化部爭取修復教堂經費，協助學校維修。（劉櫂豪提供）中央社記者盧太城東傳真 111年1月21日