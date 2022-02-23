新加坡實踐劇場攜手美術館 遊戲劇場虛實整合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北23日電）擁有57年歷史的新加坡實踐劇場將攜手新加坡國家美術館，推出「解密美術館：遺失的百合」，以國家古蹟為背景，結合電影、劇場和遊戲虛實整合，帶來嶄新跨平台遊戲劇場體驗。

「解密美術館：遺失的百合」包含線上與線下活動，劇情以一場發生在美術館的畫作捐贈儀式為開端，研究團隊無意中發現了畫作背後隱含的訊息，驚覺這竟是被刻意埋下的尋寶線索，觀眾和玩家將化身尋寶人，收集各方線索，拼湊出有關寶藏的真相。

實踐劇場藝術總監郭踐紅在新聞稿中表示，這段期間受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，藝術創作的方式已經產生了不可逆的變化。

郭踐紅認為，儘管劇場工作者仍視「現場」和「實體」為劇場核心，但大家也都意識到「數位」和「虛擬」的創作形式，其實能為劇場開拓更多可能性，這也成為全球表藝趨勢之一。

「解密美術館：遺失的百合」一共包含3個部分，前後分別是第一章「揭開大幕」和第三章「重現天日」2段線上劇場演出；中間的第二章「尋索開始」則是由解謎遊戲、探訪美術館、與劇中角色即時互動訪談等7個關卡所組成。

觀眾和玩家在購票時，只需選定前後2場演出的場次時間，並在觀賞第三章「重現天日」前，自行安排時間破解第二章「尋索開始」的各個關卡，根據參與者所選擇的場次和破關的速度，完整體驗最長可達2週。

郭踐紅表示，「我們都是說故事的人，所以我們希望打造的不僅是一款好玩的遊戲，更是一個精彩的演出。」

實踐劇場也導入與Good Work共同研發設計的即時串流操作系統「XIMI戲擬」，邀請活躍於馬來西亞和台灣的表演藝術工作者蔡德耀，以及現居美國的菲律賓裔演員Jeff Flores跨海演出，實現即時異地共演。

當觀眾在破解第二章「尋索開始」任務時，等同在線上遊覽有著百年歷史的新加坡國家美術館。主辦單位也鼓勵，能用最快速度破解所有關卡並成功找出寶藏的參與者，有機會抽中包含新幣1800元（約新台幣3萬7311元）等大獎。

新加坡實踐劇場「解密美術館：遺失的百合」將於4月4日至18日線上推出。（編輯：張雅淨）1110223