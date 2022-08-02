英國國寶肖像作品來台 奇美博物館推展前優惠

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）奇美博物館引進英國國家肖像藝廊國際巡迴大展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」，展出大批稀珍英國國寶級肖像作品，館方推出開展前超值優惠預售票，盼讓更多人一覽名作。

奇美博物館發布新聞稿指出，「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」（Icons & Identities: Masterpieces of Portraiture）是英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery, London）160年來最大規模的世界巡迴展，展出大批稀珍的英國國寶級肖像作品，除了有莎士比亞、牛頓、達爾文、邱吉爾、披頭四等耳熟能詳的經典名人，還有一些深深影響大眾，但名字卻不見得被記憶的重要人物。

奇美博物館指出，如全球資訊網WWW發明人提姆．伯納斯-李（Sir Tim Berners-Lee），被認為是資訊自由、網路民主的先驅，申請WWW的專利並造就普及化，此前展覽將帶領民眾欣賞伯納斯-李背著筆電背包、以平凡無奇的電腦工程師樣貌登場，一如本人謙遜低調的個性。

奇美博物館指出，還有解放英國黑奴的偉大推手威廉．威伯福斯（William Wilberforce），此次展出的威伯福斯肖像為一幅未完成畫作，由於他患有嚴重的脊椎側彎，畫中可見他因身體不適而姿態怪異，但堅毅神情仍充分表達勇敢強韌的精神。

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奇美博物館指出，此次特展中每一名歷史名人都有獨特精采的人生故事，肖像成為濃縮生平的形象表徵，許多肖像作品出自超級名家之手，這群大師無論畫自己或描繪他人，出類拔萃的風格詮釋都值得民眾細細品味。

奇美博物館指出，「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」展期將自8月27日至明年2月28日，即日起至8月26日推出特展預售票，也是開展前最後一波促銷，民眾可把握機會。（編輯：黃世雅）1110802