袁之靜水墨創作台中葫蘆墩開展 元宇宙入畫

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（中央社記者蘇木春台中29日電）獲選台中市美術家接力展的藝術家袁之靜，今天起至4月28日在台中市葫蘆墩文化中心展出「天地有大美」水墨創作展，她將科技界熱門議題「元宇宙」入畫，透過墨彩展示虛擬空間。

袁之靜今天告訴中央社記者，她的父親袁德炯是台中資深書法家，從小便傳承家風學習水墨創作，她自台灣藝術大學書畫藝術研究所畢業後，隨書法家王景浩、羅振賢等人繼續鑽研，現任台灣省中國書畫學會榮譽理事長、台中市大坑麗澤文化資產研究學會理事長等職，並致力書畫教學。

袁之靜獲選由台中市文化局舉辦的台中市美術家接力展，共展出的50餘幅水墨作品，包含「山水花鳥、師法自然」、「心領神會、妙法自然」的心象與「化繁為簡、以禪入畫」的抽象等三大類。

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至於主題「天地有大美」，袁之靜認為，唯有具備與天地一體的開闊胸襟，明白天地、四時、萬物的周流之理，才能順其自然表達創作中的美感，她寄望以禪入畫，化景物為情思，把天地大美與水墨結合，以優美的曲調彈奏出生命樂章，揮灑無限的生命張力。

袁之靜還以科技界熱門議題「元宇宙」入畫，畫中呈現宇宙星球間虛擬的三度空間意識，將虛擬實境通過「元宇宙」的概念，表現許多含應用可能性的形上宇宙、超感空間等，在畫面上透過實與虛的表現，以墨彩展示虛擬空間。（編輯：郭諭儒）1130329