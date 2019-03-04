永大獨董召開股臨會 外資法人持股過半動見觀瞻

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）永大獨立董事陳世洋發動奇襲擬召開股東臨時會全面改選董事，市場派力拚過半。整體觀察，獨董召開股臨會依法有據，屆時外資法人和日立大股東是否出席表決，備受關注。

陳世洋在228連假前夕發動奇襲，公告擬4月18日召集永大今年第一次股東臨時會，會議召集事由以全面改選第19屆董事及獨立董事。他已將相關文件送交永大公司、證交所和證期局等單位。永大也在2月27日發布重訊公告相關內容。

市場人士指出，目前永大公司派陣營董事加上獨立董事席次6席，市場派陣營盟友董事加上獨立董事3席，市場派有意透過此次召開股東臨時會全面改選董事，力拚董事席次過半。

陳世洋指出，為了股東權益，他個人按照職權基於公益理由，依據法律提出應召開股東臨時會。

從法條上來看，熟悉相關法律的律師指出，公司法第220條規定，監察人除董事會不為召集或不能召集股東會外，得為公司利益，於必要時，召集股東會。證券交易法第14條之4規定，已依本法發行股票公司，應擇一設置審計委員會或監察人；審計委員會應由全體獨立董事組成；審計委員會及其獨立董事成員職權行使及相關事項辦法，由主管機關定之。

經濟部在2011年曾對於公開發行公司獨立董事召開股東會疑義提出解釋函，指出審計委員會的獨立董事召開股東臨時會，依公司法對監察人的規定辦理。律師表示，這代表獨立董事有權為公司利益於必要時，召開股東臨時會。

從股權分布來看，永大日前公告，從1月16日至2月15日，寶佳集團林家宏及旗下投資公司和築投資與和發國際投資，經由集中市場買入方式取得增加永大546萬股，持股數增加到6066萬股，股權比重也由13.44%增加到14.77%。

市場解讀林家宏傾向永大市場派陣營，單一持股比重已超越正在公開收購永大的日立（Hitachi）以及旗下子公司Hitachi Building Systems持有約11.7%股權。

此外被視為市場派盟友的花旗（台灣）商業銀行受託保管蘭花企業有限公司投資專戶，持有永大股權約5.34%，另市場派盟友匯豐託管UT公園景觀公司，持股比重從5.63%提升到6.07%。

目前市場派檯面上持有永大股權比重起碼來到26.18%，而目前外資法人持有永大股權比重約50.4%。獨董陳世洋召開股臨會出席股數是否過半，外資法人的動向成為關鍵。

律師指出，根據信託業商業同業公會會員擔任外資在台代理人出席公開發行公司股東會作業準則規定，境外外國機構投資人持有公開發行公司股份達30萬股以上、且未委託股務代理機構出席股東會，應指派人員出席股東會。

市場人士指出，屆時日立是否出席獨董陳世洋召開的股東臨時會，備受關注，公司派和市場派勢必極力爭取外資法人的支持，這牽動雙方在股臨會的角力。（編輯：趙蔚為蘭）1080304