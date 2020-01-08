商業法庭將成立 投保：投資訴訟走向專責化

投保中心8日舉行新春記者會，董事長邱欽庭期許商業法庭的成立，可避免過往民事庭輪值法官法律見解不一的問題，有助於投資人權益保障更加完善。中央社記者潘羿菁攝 109年1月8日

（中央社記者潘羿菁台北8日電）司法院最快2年後成立商業法庭，主要任務為審理公司經營權、董監解任訴訟等案件，證券投資人及期貨交易人保護中心董事長邱欽庭今天表示，未來投資訴訟將改由專責法庭審理，期許更加保障投資人權益。

邱欽庭在投保中心成立17年記者會指出，設置商業法庭的法源已獲立法院三讀通過，依通過法律規範，總統公布2年後，由司法院評估最適當時間設置，一般預期2年後即可設置商業法庭，由專業資深法官承審，屆時審判見解可望趨於一致，避免目前仍有相同案例判決見解不一，還須透過上訴為投資人爭取權益的情況。

他舉例，依投保法第10條之一，針對董監事執行業務有重大損害公司行為，或違反法令、章程的重大事項，投保中心得提起代表訴訟，或裁判解任訴訟。因此，上市櫃公司因財報不實，導致投資人產生損失，或因內線交易造成公司重大損失，董監事應負推定責任，必須連帶賠償，甚至遭解除董監事職務；但仍有少數法官認為董監事行為屬於非執行業務範圍，不必解除職務，導致法律見解不一致問題。

邱欽庭強調，將來公司經營權之爭、為投資人求償金額在新台幣1億元以上案件、公司與公司負責人間訴訟、董監事解任訴訟等，透過專責的商業法庭審理，更容易聚焦在相關法律議題，較能整合出一致的法律見解，也較能保障投資人權益。

另外，投保中心統計去年度為投資人取得和解金約新台幣7.78億元，加計透過判決執行取得1.19億元，合計8.97億元，為單年歷史次高，僅次於2016年取得的10億元，其中，光是樂陞案就取得約5億元。（編輯：張均懋）1090108