防武漢肺炎延後開學 業者建議升級醫療險保障

（中央社記者劉姵呈台北11日電）因應武漢肺炎，全台院校延後開學。專家表示，月底即將開學，建議父母應即早升級子女醫療險保障，如實支實付型保額至少10萬元、日額型包含日薪補償，再提高住院手術保障。

武漢肺炎全球確診病例持續增加，由於病毒潛伏期長，教育部宣布全台高中職（含）以下學校，延後至2月25日開學，以預防群聚感染。保險業者表示，不論是實支實付型或是日額型醫療險，均已將法定傳染病納為保險範圍，可依約理賠，因應月底即將開學，父母應即早補足或升級相關保障。

全球人壽表示，可先檢視實支實付型醫療險保障，若感染武漢肺炎產生的每日病房費、住院醫療費、手術及雜費等費用會較過去所支出的項目多，且隨著醫療技術進步，需要自費的治療方式越來越多，這些健保不給付的自費項目可在限額內獲得實支實付，提高醫療品質，因此建議保額至少要新台幣10萬元以上。

國泰人壽也表示，應檢視住院醫療險日額保障，至少要包含「醫院的病房費用」加上「照顧者的日薪補償」；若擔心因住院衍生的經濟損失，建議可選擇入住加護病房，會額外給付至少3倍日額的醫療險。

另一方面，針對確診保戶，療程中若需要入住負壓隔離病房，富邦人壽表示，醫療險可比照加護病房標準給付；但若有預算想提高保障內容，可另增加「住院手術給付項目」，當治療必須施行插管處置，就可比照氣切手術給付手術醫療保險金。

世界衛生組織（WHO）10日表示，除了中國外，另有24個國家有319例確診，包括一例死亡病例，而路透社根據官方報告統計，2019新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）擴散到至少27個國家與地區，有超過330人感染。中國大陸境外有兩起死亡病例。根據中國國家衛生健康委員會，截至10日24時，中國有4萬2638例確診、1016例死亡。（編輯：楊玫寧）1090211