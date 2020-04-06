來自台灣的他 N95口罩之父守護逾10億人健康

（中央社記者潘羿菁台北6日電）美商3M拒絕美國政府強制購買N95口罩引發喧然大波，也讓N95口罩受重視，不織布公會今天在官網資訊分享，談談N95口罩的發明人，來自於台灣的美國工程師蔡秉燚（Peter Tsai）。

N95口罩裡的N代表not resistant to oil，也就是不防油，但是在過濾效果極佳，95就是至少能過濾掉95%的流感病毒、灰塵、花粉、霧霾、以及煙塵等微小顆粒物；為何可以過濾掉病毒細菌與粉塵，答案在於口罩中間層的靜電熔噴布。

熔噴布在生產過程可以將纖維變得細微，纖維中產生孔洞就能捕捉粉塵與顆粒物等，同時透過駐極方式，將靜電附著在布料上，當病毒細菌經由表層穿透到中間層時，靜電就會吸附著所有病毒細菌，這也是為何熔噴布被譽為「口罩之心」的原因。

話說的簡單，不過30年前開發過程，蔡秉燚與研發團隊投入許多心力。

蔡秉燚在材料方面涉獵廣泛，他既研究熔噴不織布工藝，又解決駐極處理問題。在熔噴不織布方面，他不斷嘗試優化熔噴工藝，推動其發展，時至如今，人們可以直接利用一套成熟的方法，在高壓、高熱空氣下將聚合物牽伸成超細纖維。

在駐極處理技術方面，他利用電場使中性的空氣發生電離，產生帶相反電荷的離子和電子，然後通過電場和感應使不織布纖維帶上電。經過這種駐極處理的纖維便可以吸附各種企圖穿過口罩的微小物體。

蔡秉燚在田納西大學（諾克斯維爾主校區）材料科學系工作長達35年，日前已從學校退休，副校長瑪哈．克裡希那穆提（Maha Krishnamurthy）曾這樣評價蔡秉燚，「他證明了我們學校的研究人員是怎樣建立並保持科研與產業間聯繫的，是怎樣將創新產品推向市場並產生巨大影響的。我們感謝他對研究的奉獻，以及對研究成果產業化的熱情和動力」。

曾經有人估計蔡秉燚的研發技術，保護和改善超過10億人的健康。（編輯：楊凱翔）1090406