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台積電孤掌難鳴 台股盤中一度重挫223點回測18200關卡

2022/1/14 10:59（1/14 11:27 更新）
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台股14日一度大跌逾223點，回測18200點關卡，隨後指數來到18300點上下震盪。（中央社檔案照片）
台股14日一度大跌逾223點，回測18200點關卡，隨後指數來到18300點上下震盪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北14日電）台積電法說會報喜，股價開高，帶動台股指數跳空開高，達18509點，只是市場對美國升息疑慮升高，指數快速拉回翻黑，一度大跌逾223點，回測18200點關卡，隨後指數來到18300點上下震盪。

至10時55分，台股加權指數來到18356.48點，下跌80.45點，成交值新台幣2071.51億元。

台積電與大立光13日舉行線上法人說明會，台積電釋出多項正面訊息，去年營收及獲利同創歷史新高，今年美元營收可望持續高度成長25%至29%，資本支出達400億至440億美元，長期毛利率將達53%以上。

大立光去年稅後淨利新台幣186.66億元，每股純益139.13元，為8年來新低，並對今年展望保守，預期受季節性因素影響，1月及2月訂單動能逐漸下滑，客戶普遍保守看待市場，今年仍以較低階產品為主。

台積電今天股價表現強勁，開盤跳空達673元，大漲12元，逼近歷史最高價679元，市值增加3111億元，攀高至17.45兆元，並貢獻大盤指數約100點。

反觀大立光股價表現疲弱，一度重挫跌停，達2140元，大跌235元。其餘聯電、聯發科、鴻海等權值股股價也紛紛走跌，影響電子類股指數開高後翻黑。

傳統產業股普遍走跌，包括紡織、玻璃、鋼鐵、橡膠類股指數同步下挫逾1%，航運類股逆勢走高，類股指數漲幅一度超過1.9%，表現相對強勢。（編輯：楊凱翔）1110114

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