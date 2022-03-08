證券期貨業面臨3大挑戰 金管會定永續發展10策略

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（中央社記者謝方娪台北8日電）證券期貨業2021年獲利創新高，為落實永續經營，金管會證期局長張振山今天親率證券期貨周邊單位高層出席記者會，定調證券期貨業永續發展轉型10大策略，將在未來3年陸續推動。

張振山今天親率證交所總經理簡立忠、櫃買中心總經理李愛玲、期交所總經理黃炳鈞、集保結算所總經理朱漢強、券商公會理事長賀鳴珩、期貨公會理事長糜以雍、投信投顧公會理事長張錫出席例行記者會，證期局及轄下周邊單位高層雲集，顯示金管會相當重視證券期貨業永續發展轉型。

張振山說，近年資本市場蓬勃發展，證券期貨業獲利屢創新高，為強化業者永續經營，今天正式發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，以完善永續生態體系、維護資本市場交易秩序與穩定、強化證券期貨業自律機制與整合資源、健全證券期貨業經營與業務轉型、保障投資或交易人權益及建構公平友善服務等5大目標，擬定3大推動架構、10項策略及27項具體措施。

架構一是健全證券期貨業永續發展治理架構，包括建立永續發展價值及重視ESG（環境、社會責任、公司治理）文化、重視資訊安全防護機制建立、落實董事會及經營管理階層問責制度、運用功能性委員會輔助董事會職能發揮等。

架構二是發揮中介功能協助企業永續發展，包括承銷及財務顧問業務方面，輔導上市、上櫃及興櫃公司落實各項永續發展及ESG推動方案；自營、投資、基金及全委業務方面，建立自律、提升誘因與獎勵及強化監理機制；經紀、財管及基金銷售業務方面，落實公平待客及強化銀髮族與身心障礙等特定族群投資人保護等。

架構三是提升證券期貨業務永續發展資訊揭露內涵，包括強化證券期貨業因應氣候變遷風險能力、增進證券期貨業務永續發展資訊揭露、完善證券期貨業資訊揭露管道及對外溝通等。

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相關策略規劃也為因應證券期貨業當前面臨的3大挑戰及風險，第一是社會環境及結構轉變，投資板塊往高齡化及年輕化移動；其次為疫情升溫及資訊系統中斷等風險，所面臨的營運持續性與復原問題；第三是全球永續轉型發展趨勢，傳統證券期貨業務及商品受到衝擊。

張振山表示，公會可建立溝通與協調管道、建置自律機制並整合產業資源，引領產業提升永續發展能量，證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所則擔任證券期貨業監理工作第一道防線，金管會將與各周邊單位以3年為期，共同推動永續發展轉型相關措施。（編輯：楊凱翔）1110308