中概股集體暴跌 香港股市險失守2萬點

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（中央社台北11日電）5家中國公司在美國面臨退市危機，引發美股中概股集體暴跌後，恐慌今天蔓延至香港股市，恆生科技指數開盤後一度重挫近9%，拖累恆生指數最多下跌800點，差點失守2萬點關卡。

美國證券管理委員會（SEC）將5家中國公司列入「外國公司問責法」的暫定清單，面臨退市危機，而且美方可能羅列更多中概股退市名單，引發市場恐慌。

綜合證券時報、新浪財經報導，美股中概股昨晚再度集體暴跌。愛奇藝暴跌21.71%，拼多多跌逾17%，好未來跌逾16%，京東美股跌近16%，嗶哩嗶哩美股跌逾14%，阿里巴巴美股跌近8%。

這種恐慌今天蔓延至港股，中概股雲集的恒生科技指數開盤一度暴跌近9%，再創發布以來的新低，多支股票跌幅超過10%。其中，京東集團上季虧損超出市場預期，股價跌逾17%；京東健康跌逾19%，表現最差。

據報導，恒生科技指數較去年高點已跌超過60%，多支重量級網路科技股較去年高點已跌掉超過70%。

恆生指數今天一度下挫逾3%，跌掉800點，最低來到20079點，差點失守2萬點關卡。但午盤後傳出中美兩國監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展較順利，有望儘快達成共識，恆指快速拉升，下午收盤跌幅縮小為1.6%，下跌336點，報20553點。

恆生科技指數跌幅也縮小，收盤下跌4.28%，報4246點。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110311