全球淨零轉型浪潮 經部：電價並非台灣競爭力基礎

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財訊雙週刊13日在台北晶華酒店舉行「全球綠趨勢 能源轉型永續未來」論壇，經濟部政務次長暨台電代理董事長曾文生（圖）出席發表專題演講，談台灣能源轉型與淨零碳排的發展路徑。中央社記者王騰毅攝 111年4月13日

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（中央社記者梁珮綺台北13日電）台灣宣示2050年淨零碳排，經濟部次長曾文生今天表示，能源與製造兩大部門將朝「先低碳、後零碳」架構逐步邁進；他強調，淨零轉型是必走之路，當全球面對相同遊戲規則，如何維持乾淨品質穩定綠電是關鍵，電價並非台灣競爭力基礎。

曾文生下午出席「2022永續台灣系列論壇─全球綠趨勢，能源轉型永續未來」活動，並以「淨零轉型，台灣經濟新助力」為題發表演講。

曾文生強調，淨零碳排已是全球共識，當全世界面對一樣的遊戲規則，「台灣的競爭能力不是問題」，他也認同高品質的供應鏈就是台灣競爭力基礎，而非電價。

他說明，經濟部做過相關統計，能源價格占生產成本的百分比最高不到4%，很多電子業只有1%至2%，「如何維持乾淨且品質穩定的綠電是最重要的」。

曾文生表示，根據國發會公布的2050淨零碳排路徑圖，台灣的再生能源要達到6至7成，同時將會下降對進口能源的依賴，由於GDP是消費、投資、政府支出、出口相加後再減掉進口，一旦發展再生能源，台灣的能源項目將從進口轉為投資，對整體GDP的成長會非常大，能源部門會是台灣的重要經濟成長引擎。

既然能源轉型與經濟成長息息相關，具體策略為何？曾文生提出2x2架構，從能源與製造部門著手，採「先低碳、後零碳」方式推進，能源包括推動轉型及打造無碳能源；製造部門則是輔導產業減碳、推動淨零轉型，才能達到2050的目標。

他在演講中也提出關鍵7字訣，即「風、光、熱、海、氫、儲、匯」，風就是風電，預計2050年時將達到40至55GW；光為光電，2050年要達到40至80GW；熱為地熱，按照目前推估，台灣地熱含量豐富，具備11座核四廠的發電潛力；海則是海洋能，包括波浪發電、潮汐發電、洋流發電等。

氫為氫能，若未來氫能的貿易能量將等同於現在的石化燃料貿易量，就必須開始布局，從國際案例來看，澳洲與日本已簽訂氫氣輸送合約，氫能已是重點發展項目。

儲則是儲能系統，曾文生說，目前市場想到的儲能系統多為電池，實際上，水力也可視為儲能系統，因抽蓄水力發電，一天可發出1500萬度，相當於是15GW的電池。

曾文生也分享一個瘋狂想法，認為台灣東部沿岸可做抽蓄水力，找到地點設上池後，太平洋就是下池，再生能源多的時候，可將海水往上抽，少的時候則將水往下放，不過，若要建置設施，必須克服2個挑戰，第一，環境容許，第二，發電設備要能抗腐蝕。

匯就是碳匯，利用CCUS技術捕捉碳或再利用，高碳排產業利用技術可降低碳排成本，進而促使產業鏈重新調整。

曾文生認為，2050淨零的能源組合可以用中醫「君、臣、佐、使」的概念互相搭配，作為主症治療的「君」是建置再生能源；低碳或無碳火力發電則是兼症治療的「臣」；強化療效的「佐」是負碳技術；扮演調和功能的「使」則是儲能設備建置。（編輯：潘羿菁）1110413