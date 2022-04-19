國產署第2批地上權5/23招標 高雄千坪商業區土地受矚

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（中央社記者張璦台北19日電）財政部國產署今天表示，今年第2批國有地上權將於5月23日釋出，共計12案，包含首次列標的台北市大安區約100多坪住宅區土地，高雄市鹽埕區逾1300坪的商業區土地也相當看好。

國產署今天在例行記者會指出，國產署辦公廳舍原址改建案（仁愛段基地）已於4月1日重新公告招標，為使有意願參與投標廠商了解改建案相關事宜，將於21日下午2時30分，於國父紀念館1樓中山講堂舉辦招商說明會，並安排現場意見交流。

國產署原址改建案參採財訓所模式辦理，透過與民間合作，由合作廠商在仁愛段基地依危老重建條例申請獎勵容積，興建兩棟政府辦公廳舍，供國產署及交通部觀光局使用。

該案去年9月第2度流標，國產署檢討原因後重新公告招標，替換搭配地上權基地為南港商業區土地，並適度調整無償委託管理契約，新增於一定期間後可申請終止該契約的機制，增加投資誘因；國產署今天也信心喊話，相信這次可以順利結標。

另外，國產署於會中公布今年第2批國有地上權案，預計北部2宗、中部5宗、南部5宗共12案，其中6案是舊案捲土重來；以用別區分，住宅區土地有9案，商業區土地3案。

國產署說明，12案包含台北市大安區、桃園市桃園區各1宗標的，皆為面積約100坪的住宅區土地，首次列標。中部標的方面，5宗案件分別位於台中市東區、大甲區、東勢區、梧棲區和苗栗縣後龍鎮；其中以梧棲區住宅用地約800坪面積最大。

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南部5宗標的則分別位於高雄市三民區、鹽埕區、前鎮區、台南市安平區、屏東縣恆春鎮，以前鎮區土地約1800坪最大，此案為舊案新推。另外，位於鹽埕區的第3種商業區土地面積約1335坪，首次列標也相當看好；安平區商業區土地也有廠商表達積極意願。

針對台北市信義區陸軍保養廠C基地地上權案，國產署表示，目標依然是將於年底前單獨列標。陸保廠C基地位於台北市信義區、鄰近台北101，不僅地段精華且面積達4815坪，先前估權利金底價將超過新台幣50億元。（編輯：楊蘭軒）1110419