工研院估今年台灣再生能源產值2095億 重返2千億大關

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（中央社記者蘇思云台北10日電）工研院IEKCQM團隊對台灣再生能源產業提出最新觀察，在政策支持下，預期2022年台灣再生能源產值將達新台幣2095億元規模，年成長5.7%，這也是2017年以來，首度重返2000億元關卡。

工研院今天線上舉辦「2022年台灣製造業景氣展望暨淨零永續焦點議題發表」。

工研院表示，2021年起淨零永續議題成為全球顯學，在淨零技術中，相對成熟的再生能源也成為首要投資標的。預期未來投資綠能、買綠電等活動將更熱絡，業者應將市場視野由台灣擴大到國際。

工研院觀察，在各國政府與企業投入下，以太陽光電、風力發電及隨後衍生的儲能產業將穩定成長，預估2022年全球市場規模達3501億美元，年成長約7.5%。台灣近年致力導入太陽光電與風力發電，每人可分配到的風電／光電發電量可與英國、丹麥等減碳優等生比擬，且進一步帶動國內再生能源企業的轉型成長。

工研院預估，2022年太陽光電及風力發電相關產業達新台幣2095億元、估年增率約5.7%。未來針對電動車、氫能等減碳產品使用可能逐漸上升，對綠電的需求也會更高，各國也會依自有資源秉賦決定淨零技術的選項。台灣地小人稠，自產能源少，需運用多樣的技術導入、行為改變及海外合作等作法，尋求更多的減碳可能與新商機。

工研院產科國際所資深研究經理王孟傑指出，台灣再生能源產業未來將面臨4大挑戰。第一，雖然各地再生能源需求仍在，但面臨空間資源有限、再生能源滲透率提高的情況下，可能以風光、光儲、乃至於前瞻的風氫整合運用模式，提高空間投入綠電的效益。

第二，對於競標型的再生能源案件，在參與者踴躍的情況下，低價爭取開發權的情況在全球各地不斷發生，促使競標者思考永續性、整合性的商業手段來因應。

第三，全球淨零商機將持續湧現，應思考如何運用國際人脈拓展商機，增加國內產業成長機會；第四，擁有技術能量與資金的廠商，朝自然資源充沛、或相對落後的開發中國家，尋求共同進行減碳的機會與新貿易型態。

工研院表示，淨零永續是長期目標，建議台灣以再生能源的產業發展經驗與能量，擴大發展新能源交通載具、節能商品、氫氣運用及各種工業製程或產品的低碳化，共同建構未來永續成長的社會。

工研院今天也發表「2022年台灣淨零永續行為調查」，發現台灣民眾在20項淨零永續行為形成比率偏低。未來2年內除採購家電時，其中「購買具有節能標章或能源效率標示1級的產品」，及「購買與食用台灣生產和時令的食品」兩項行為接受度高於40%；但是其餘18項行為落實比率較低，尤其18到24歲的年輕族群，在目前採用比率與未來落實的意願在各年齡層中偏低。

工研院解讀，台灣民眾淨零永續行為仍有相當大的提升空間。建議政府與企業可以共同合作，透過行為洞察以掌握民眾行為的方式和原因、提供支持個人採取淨零永續行為的基礎設施與技術。

工研院表示，「2022年台灣淨零永續行為」調查是透過網路問卷，目標為18到64歲的台灣民眾，調查時間在4月中下旬，共回收1679份有效問卷。（編輯：潘羿菁）1110610