中油與施倫柏格簽戰略合作協議 瞄準地熱、碳中和

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（中央社記者曾智怡台北22日電）中油宣布與施倫柏格公司在瑞士簽署全球戰略合作框架協議，雙方將在數位轉型、油氣探採雲端認知平台應用、地熱開發與碳中和領域相互合作，盼達成2050淨零排放目標。

中油今天透過新聞稿表示，昨天下午，簽署儀式在瑞士琉森市舉辦的「2022年數位整合論壇」中舉行，由中油副總經理張敏和施倫柏格公司（Schlumberger Oilfield Holdings Ltd.，另譯施蘭卜吉）資深副總裁馬庫（Frederik Majkut）代表簽署。

中油指出，施倫柏格公司是全球首屈一指的油田服務公司，近來隨著國際能源結構轉變，施倫柏格公司也在新能源領域開發市場，提供相關產品、服務和技術解決方案，其服務及策略聯盟的合作包含全球知名能源公司。

中油表示，與施倫柏格公司均為台美碳捕捉、再利用與封存（CCUS）產業推動聯盟的一員，雙方合作將可加速相關減碳工作的推展，在新能源的道路上，借重施倫柏格公司將國外CCUS、地熱能源、太陽光電、儲能、氫能及碳排放管理的成功經驗引進台灣，有助加速中油能源轉型發展。

中油進一步說，因應2050淨零排放的國家目標，中油擬定「優油」、「減碳」及「潔能」3大主要策略，積極推展各項能源轉型工作；施倫柏格公司在60幾年前即駐點台灣，提供台灣陸上油氣田數百口井的電測服務、以及陸上海域探勘相關技術和顧問諮詢服務。

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國外油氣探採方面，施倫柏格公司協助中油於查德礦區發現油氣並成功開採，近期雙方也針對地熱能開發及碳中和試驗設計等項目，展開密切交流合作。

中油表示，基於雙方在台灣陸海域及國外礦區油氣探採長期合作豐碩成果，雙方擴大相關領域戰略合作，有助於中油加速推動能源轉型業務發展，此次簽署協議簽署之後，雙方將共同就數位轉型、地熱能源及碳中和等領域，展開策略規劃與方案布署，協助公司朝2050淨零排放目標邁進。（編輯：趙蔚蘭）1110922