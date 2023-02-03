海外期貨平台斷線遭波及 金管會緊盯業者替代方案

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（中央社記者謝方娪台北3日電）海外期貨報價及下單系統PATS平台疑似遭駭客攻擊而斷線，波及國內期貨商，金管會表示，大型期貨商因有備援系統，幾乎未受影響，至於受影響的期貨商，已指示要快速明確告訴客戶替代措施、若有客訴要妥善處理。

市場傳出，台灣部分期貨商串接的海外期貨報價及下單系統PATS平台，疑似因遭駭客攻擊而異常斷線，讓部分台灣期貨商遭受波及。

金管會官員表示，最早在2月1日收到業者通報，期交所及國內期貨商本身系統均正常、沒有問題，但國內許多期貨商串接的海外期貨報價源疑似被駭客攻擊，目前還在修復中，以致國內期貨商受到影響。

根據金管會掌握，元大、凱基、永豐、康和等大型期貨商因有備援系統，幾乎沒有受到影響。

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至於金管會第一時間收到業者通報，約有十幾家期貨商受影響，但因業者陸續啟動備援系統，目前仍受影響的確切家數，尚在統計中，金管會已督導期交所及業者公會持續追蹤了解。

金管會有收到民眾反映此事，官員表示，目前已向期貨商下2項監理指示，第一，受影響的期貨商必須快速明確告訴客戶替代措施，例如電子下單改為電話下單等，積極協助交易人因應；第二，期貨商若有收到客訴，必須妥善處理。（編輯：潘羿菁）1120203