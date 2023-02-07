外資賣超逾32億元 提款長榮航、鴻海敲進面板雙虎

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（中央社記者江明晏台北7日電）台股今天漲8.09點，險守15400點關卡，權值股表現疲軟，中小型股相對強勁，外資今天賣超新台幣32.75億元，連續兩日賣超；提款長榮航、鴻海等個股，敲進面板雙虎友達、群創。

美股4大指數拉回，台股今天因權值股疲軟跟進修正，但在面板雙虎低檔轉強，以及創意領軍的矽智財族群上漲撐盤下，台股終場加權指數漲8.09點，以15400.91點作收，成交量新台幣1875.87億元；代表中小型股的櫃買指數上漲1.89點，收在200.81點，漲幅0.95%。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超27.23億元。自營商賣超4.45億元，投信買超9.97億元，外資及陸資賣超32.75億元，外資連續賣超兩日，投信則是連續第7個交易日買超。

根據公開資料顯示，外資今天賣超長榮航最多，達1.2萬張，賣超鴻海1.1萬張居次，元大台灣50反1賣超1萬張居第3，賣超華航8300張居第4；華航今天股價收盤下跌1.53%、長榮航下跌0.85%，鴻海下跌0.99%。

外資賣超第5至10名還有中信金、華新、宏達電、中華電、玉山金及國泰台灣加權反1。

外資買超前兩名為面板雙虎，分別買超友達、群創各約1.6萬張、1.17萬張，買超第3至10名有國泰智能電動車、元大滬深300正2、技嘉、萬海、神達、華孚、中石化及聯電。友達今天股價收盤勁揚3%，群創也上漲2.88%。（編輯：張均懋）1120207