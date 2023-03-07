訊連成長型產品營收看增兩位數 將推生成式AI

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（中央社記者吳家豪台北7日電）多媒體廠商訊連科技今天召開法人說明會，看好今年3大成長型產品線營收將成長兩位數百分比，預計3至4月推出生成式AI產品，且FaceMe人臉辨識應用將拓展東南亞市場。

訊連去年第4季營收約新台幣4.39億元，季增2.4%，年增7.5%；營業利益約6458萬元，季增26.4%，年增26.2%；稅後虧損約4670萬元，較去年第3季由盈轉虧，主因去年第4季訊連參與玩美移動SPAC（特殊目的收購公司）合併案並行的私募增資，投入300萬美元（約新台幣8940萬元），造成訊連認列業外投資損失；第4季每股虧損0.59元。

累計2022全年訊連營收約16.91億元，年增7.2%；營業利益1.97億元，年增0.2%；稅後淨利1.84億元，較2021年由虧轉盈；每股盈餘2.34元。

訊連董事長黃肇雄表示，訊連旗下3大成長型產品線包括電腦創意編輯軟體、手機App、FaceMe人臉辨識引擎為主的新事業合計營收，去年第4季達1044萬美元、年增14%，貢獻訊連整體營收比重為73%。

訊連旗下人臉辨識引擎FaceMe去年第4季營收約74萬美元、年增71%，贏得數個知名企業客戶及商業夥伴合作，包括元大人壽遠距投保、韓國門禁機大廠UNIONCOMMUNITY等。

黃肇雄指出，訊連去年開始開發新產品People Tracker足跡追蹤，預計今年第1季上市，3月開始向客戶展示，可從多個攝影機的長時間錄影內容中，透過身形或其他特徵查找目標人物的行動足跡，大幅節省保安人員的工作時間，預期今明年將開始貢獻營收。

針對生成式人工智慧（Generative AI）技術，黃肇雄透露，訊連已著手開發相關產品，預計今年3月至4月推出，可透過文本生成圖片，不會有侵權問題。

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他坦言，聊天機器人ChatGPT帶來的影響是一件大事，但還沒完全顯現出來，接下來1到3年可能會持續被這項技術「嚇一跳」，尤其各公司的設計部門可能受影響最深。需要注意的潛在危機是智慧財產權問題，「大家都覺得它有侵權，但是大家都提不出證明」。

談到海外布局，黃肇雄表示，訊連人臉辨識技術初期以亞洲市場為發展重心，因為歐美市場認為人臉辨識有隱私權顧慮。訊連在台灣、日本、韓國一直都有團隊在開發業務，今年開始擴編業務團隊到東南亞參展，反應相當不錯，希望今明年可以看到來自東南亞的營收貢獻。（編輯：翟思嘉）1120307