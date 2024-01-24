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美股走勢分歧 法人：台股須觀察資金面動向

2024/1/24 08:00
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（中央社記者潘智義台北24日電）美國股市道瓊工業指數下跌，但代表科技股的那斯達克、費城半導體指數都上漲，法人認為，台股後續表現仍需資金面挹注，美國聯準會（Fed）動向成為焦點。

由於大企業財報好壞參半，美國股市在美東時間23日走勢分歧，道瓊工業指數昨天在首次突破38000點大關後回跌，標準普爾500指數則續創歷史新高。

道瓊工業指數下跌96.36點或0.25%，收37905.45點；標準普爾500指數上漲14.17點或0.29%，收4864.60點；以科技股為主的那斯達克指數上揚65.66點或0.43%，收15425.95點；費城半導體指數上漲28.655點或0.65%，收4415.258點。

台股23日上漲59.49點，收17874.59點，成交值新台幣3057.24億元，加計盤後交易約3139.84億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台積電法人說明會優於市場預期，帶動台股近日走高；但由於市場對美國聯準會降息時點預期往後延，新台幣無法維持波段升值，必須等到聯準會利率會議前後，釋出更明確的降息訊息，促使美元轉貶，新台幣升值，市場氣氛轉趨樂觀，才有機會為台股蘊釀新一波資金行情。（編輯：張良知）1130124

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