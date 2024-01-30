台股險守萬八 法人看好封關前好消息多於壞消息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）台股今天開低震盪，險守萬八關卡，但法人看好，封關前「好消息多於壞消息」，料呈現高檔震盪格局；外資今天買超逾15億元，與投信「土洋對作」，布局群創，提款金融股。

台股今天開低震盪，早盤翻紅無力，台積電尾盤壓低，加權指數終場下跌85點，收在18034.63點，為今天最低點，成交值新台幣2872.68億元。

三大法人「土洋對作」，外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超3.04億元。其中，自營商買超2.57億元，投信賣超14.73億元，外資及陸資買超15.2億元。

外資連續8個交易日買超，買超幅度雖較昨日縮小，但累計買超已逾1763億元，投信則是由買轉賣，自營商則是連續2個交易日買超。

根據公開資料統計，外資買超最多為群創，買超逾1.7萬張，其次依序為緯創、廣達、景碩、奇鋐、國泰永續高股息、亞翔、國泰智能電動車、欣興、元大高股息。

元大滬深300正2爲外資賣超第一名，賣超張數為1萬張左右，第2至第10名為開發金、台新金、華邦電、力積電、中鋼、新光金、第一金、中租-KY、聯電，賣超張數在9000張至5000張左右。

觀察投信賣超名單，前5大為群創、富邦金、聯電、仁寶、啓碁。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，台股連日急漲，加上封關倒數，又靠近萬八關卡套牢區，投資人難免觀望，出現獲利了結賣壓，顯示抱股過年意願還有待觀察。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望後續，他表示，封關前還有台美財報陸續公布，以及聯準會利率和會議紀錄公布等觀察指標，預料聯準會將如市場預期，在1月利率維持不動，但會後聲明是偏鴿派還是鷹派，則是市場觀察重點。

而在財報釋出的展望方面，他指出，AMD、微軟財報預期是正向，台股重頭戲聯電、聯發科、友達法說將登場，認為封關以前「好消息會多於壞消息」，大盤走勢不會差，預料將維持盤堅高檔震盪的格局。（編輯：黃國倫）1130130