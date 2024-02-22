金融機構推永續金融 央行：ESG資訊揭露不足成挑戰

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）淨零轉型已經成為熱門關鍵字，台灣金融機構積極響應，不過中央銀行分析，台灣金融機構推動永續金融發展存在4大挑戰，而ESG資訊揭露品質不足，不利推廣永續服務。

淨零轉型是全球趨勢，台灣也公開宣示，2050淨零轉型是全世界目標，也是台灣的目標。

金融業非碳排大戶，但其金融服務的能量與特性，可在推動永續發展扮演要角。不過中央銀行報告指出，台灣金融機構推動永續金融發展存在4大挑戰。

第1是國際規範仍處發展階段，提高國內金融機構內部遵循的困難性：第2，企業轉型為低碳產業的營運成本高，金融機構鼓勵企業轉型的議合執行不易。

第3，永續金融所涉領域廣泛且複雜度高，永續分類標準有待繼續改進：第4，ESG資訊揭露品質不足，不利推廣永續服務。

央行報告指出，國際規範還在發展階段，欠缺明確遵循規範，加上專業人才養成不易，均使金融機構內部遵循的困難性升高。

央行建議，金融機構應盡早採行短中長期因應措施，並與民間團體、政府相關部會及國際組織協調合作，以利於建構永續金融生態系。

至於金融機構鼓勵企業轉型的難度高，央行表示，金融機構可以提供優惠利率等商業誘因，提高議合成功率；政府也推動供應鏈以大帶小模式，由大企業協助上下游減碳，並鼓勵企業善用政府提供的淨零培訓資源及補助，以降低轉型成本。

ESG資訊揭露品質不足的部分，央行說明，金融機構評估氣候實體風險所取得資料細緻程度不足，且在投融資評估、計算碳排或與客戶議合時，不易取得中小企業的ESG相關資訊，不利於金融機構遵循國際規範及推廣永續金融服務。

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央行表示，以國內做法來看，證交所已建置平台，涵蓋上市櫃公司的ESG資料，但仍待相關單位合作充實資料庫；政府也透過辦理培訓課程、建置碳估算平台，成立減碳顧問團提供諮詢服務，協助中小企業建置碳盤查能力及規劃減碳方案。

央行直言，氣候變遷將衝擊經濟及金融部門，對央行促進金融穩定、健全銀行業務的職責形成挑戰，因此央行將滾動檢討及調整措施，並加強與金管會監理合作，協助永續金融發展。（編輯：潘羿菁）1130222