台股漲21.18點
2025/5/28 13:48
（中央社台北28日電）台北股市今天震盪收漲，收盤漲21.18點，為21357.72點，漲幅0.10%，成交金額新台幣3213.88億元。
加權指數開盤為21539.15點，盤中最高21634.37點，最低21305.73點；不含金融股指數18526.97點，漲31.78點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.07%、食品股跌0.15%、塑化股跌0.34%、紡織股漲0.48%、機電股漲0.33%、造紙股跌0.03%、營建股跌0.86%、金融股跌0.47%。
委買張數1726萬3092張，委賣張數920萬5579張，成交張數561萬1863張。
收盤時上漲315家，下跌639家，持平107家。
成交量前5名個股為中信金、永豐金、國泰金、南亞科、台玻。
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漲幅前5名個股為兆聯實業、毛寶、恆大、美德醫療-DR、吉祥全。
跌幅前5名個股為中華化、興泰、三晃、永光、瑞利。1140528
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