台灣失智人口增 WHO：每週快走150分鐘可預防

長庚醫院醫師徐文俊（後右4）表示，根據世界衛生組織（WHO）公布的指引，運動預防失智的效果排名第一，建議65歲以上長者每週快走150分鐘，流汗、會喘就有效。中央社記者張茗喧攝 108年8月21日

（中央社記者張茗喧台北21日電）據推估，截至去年底全台失智人口恐超過28萬人。醫師表示，根據WHO公布的指引，運動預防失智的效果排名第一，建議65歲以上長者每週快走150分鐘，流汗、會喘就有效。

2019長庚永慶盃路跑活動將於9月22日在台北、嘉義、高雄等3地同步開跑，預計將有超過4萬人參賽。長庚醫院今天舉辦會前記者會，宣布由滑輪溜冰國手陳映竹、武術長拳好手蔡澤民擔任本屆路跑代言人，號召全國民眾一起規律運動、預防失智。

國際失智症協會（ADI）去年公布最新統計指出，2018年全球新增約1000萬名失智症患者，平均每3秒就有1人罹患失智症，推估全球失智症人口有超過5000萬人；根據台灣失智症協會推估，截至去年底，全台失智人口多達28萬2364人，平均每84人就有1人失智，未來也將逐年攀升。

桃園長庚醫院失智症中心主任徐文俊表示，世界衛生組織（WHO）今年5月公布「認知障礙與失智症風險降低指引」，提出12項降低失智症風險的方式，其中運動效果排名第一，另像是減重、戒菸、控制營養、戒酒、促進認知功能、社交活動以及控制高血壓、高血脂、糖尿病、聽損、憂鬱症等疾病都是有效的預防方法。

他表示，最新國際研究證實，運動會分泌鳶尾素（Irisin），可以抵擋失智危險因子「乙型類澱粉」沉積，減少腦部放電、改善記憶力與認知功能，有效預防腦部退化。

徐文俊指出，運動能減緩認知障礙惡化，尤其慢跑、健走都屬於有氧運動，可以促進心血管循環及運作，降低高血糖、高血脂、高血糖等三高疾病發生風險，同時增強肌力、維持骨骼健康，達到預防失智症作用。

根據WHO指引，65歲以上高齡族群每週應有150分鐘以上的中強度運動，或是75分鐘的高強度有氧運動，且每次運動必須持續10分鐘以上，才能達到有氧運動程度；徐文俊建議，65歲以上民眾如果過去沒有運動習慣，不妨從快走做起，每週只要快走150分鐘，並且達到流汗、會喘的狀態，就能達到預防失智的效果。

徐文俊強調，養成正確且持續的運動習慣對於維持高齡者健康相當關鍵，面對老愛窩在家中不出門的長輩，家人應鼓勵他們多出來運動、和親朋好友一同參與路跑等活動，也能讓長輩和他人有更多社交互動，預防失智症、憂鬱症發生。（編輯：謝雅竹）1080821