流感疫情雖趨緩 疾管署籲別輕忽重症徵兆

（中央社記者陳偉婷台北9日電）夏季流感疫情趨緩，疾管署副署長羅一鈞表示，近期氣溫變化大，民眾仍應做好衛生習慣、留意重症徵兆。因夏季流感疫情延後，粗略推估冬季流感流行期應在明年1月初過後。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，上週（9月29至10月5日）國內類流感門急診總就診達7萬4698人次，較前一週下降6.2%，近2週呈下降且低於流行閾值。

上週校園流感群聚共計16起，分別為高中7起、國中4起、國小3起、幼兒園及大專各1起，以A型流感為主。近4週社區流行病毒型別以A型H1N1為主，占83.6%。

流感主要傳播方式有飛沫及接觸傳染，感染後主要症狀為發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等，部分患者伴有腹瀉、嘔吐等症狀。

多數患者在流感發病後會自行痊癒，少數高危險族群包括老年人、嬰幼兒及患有心、肺、腎臟及代謝性疾病等慢性疾病患者，或免疫功能不全者，可能出現嚴重併發症。

羅一鈞今天受訪表示，目前國內流感疫情是夏季流感的延續，且近期疫情已逐漸下降，依目前資料粗略研判，冬季流感疫情預期會比往年更延後開始，可能到明年1月初才會進入流行期。

疾管署提醒民眾，不可輕忽流感嚴重性，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等高風險群，應格外留意自身健康狀況，如有類流感症狀，或出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感重症危險徵兆，請儘速至醫院就醫接受治療，以降低重症及死亡的風險。

今年公費流感疫苗規劃分批接種，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；民國109年1月1日起為其他公費對象，提醒各類公費對象應按時儘速接種。（編輯：張雅淨）1081009