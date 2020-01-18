中油僱員甄試進入第二試 逾千人搶鐵飯碗

（中央社記者吳柏緯台北18日電）中油今、明兩天舉行108年的僱用人員甄試第二試，預計將從進入第二試的1298人中錄取672人；離島及偏遠地區僱用人員第二試，將從121人中錄取44人。

台灣中油公司今天表示，108年的僱用人員甄試第二試，今、明兩天在台北、高雄2個考區同步舉行，今年報名人數達1萬3972人，順利進入今、明兩天的第二試人數為1298人，預計將錄取672人；至於離島及偏遠地區僱用人員甄試第二試，報名人數共699人，進入第二試的人數121人，預計錄取44人。

台灣中油說明，本次甄試招考高中（職）以上學校畢業者，性別、年齡不限，其中108年僱用人員甄試共招考18個類別；離島及偏遠地區僱用人員甄試共招考9個類別，兩者的第一試均是筆試。

台灣中油表示，今、明兩天舉行的第二試為口試及現場測試，現場測試項目包含現場適應性模擬及體能測驗，依類別手提滅火器分別跑走50公尺或70公尺、徒手跑走800公尺、負重30公斤重物跑走50公尺、辨色實作模擬及辨識標示牌等項目；第二試占總成績30%，現場測試則採合格制，不另予計分，凡任一項未通過即遭淘汰。

台灣中油指出，預計於109年2月14日公告錄取名單，第二試合格者，依各類別同一工作地區或睦鄰區域的錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用。正式僱用後起薪及晉薪依規定辦理，其後得依工作績效逐步晉升，提供優質的育才、留才工作環境。（編輯：張均懋）1090118