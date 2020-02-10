擴大辦理租金補貼 內政部擬放寬所得動產限制

（中央社台北10日電）為擴大辦理租金補貼方案，內政部近日預告修正相關辦法，擬放寬申請者每月平均所得及動產限額，以台北市為例，現行規定每人每月平均所得低於2萬5508元、動產低於15萬元才能申請，放寬至每月低於4萬2513元、動產低於30萬元。

總統蔡英文去年曾宣布，為體現居住正義、照顧人民，預計明年提供民眾租屋租金補貼，從6萬戶增加到12萬戶。

為擴大辦理租金補貼方案，內政部近日預告修正「住宅補貼對象一定所得及財產標準」與「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」，放寬申請者及申請者家庭成員每月平均所得及動產限額；目前正進行修正辦法預告階段。

現行規定，申請租金補貼者，家庭年所得按家庭成員人數平均分配，每人每月不超過最低生活費1.5倍，修正為不超過2.5倍。

根據內政部資料，以台北市為例，每人每月的平均所得限制將從2萬5508元提高至4萬2513元；新北市從2萬餘元提高到3萬8750元、桃園市提高到3萬8203元、台中市調至3萬6490元、台南市調至3萬970元、高雄市調至3萬2748元、台灣省調至3萬970元。

現行動產限額規定低於中低收入戶標準，這次修正擬放寬到低於中低收入戶的2倍。以台北市為例，過去若動產超過15萬元，就不符合申請資格，之後將放寬至30萬元。（編輯：楊凱翔）1090210