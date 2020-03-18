兒返台出現疑肺炎症狀 台中都發局長居家辦公

台中市政府都市發展局長黃文彬（圖），因兒子自美國返台，出現疑似肺炎症狀，18日起主動自主健康管理14天「居家辦公」。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市政府都市發展局長黃文彬，因兒子自美國返台，出現疑似肺炎症狀，今天起主動自主健康管理14天「居家辦公」，全面防堵疫情，也成為六都首例。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中疫情應變指揮中心上月底也跟進中央流行疫情指揮中心，從二級提升至一級開設，不僅大型活動暫緩，市府並要求公務員避免出國，自一、二級旅遊警示區返國入境的公務員，需落實自主健康管理14天「居家辦公」。

台中市政府新聞局長黃國瑋今天晚間證實，黃文彬因兒子健康因素已向市府請長假，將主動自主健康管理14天，以「居家辦公」方式處理公務，替代到市府上班。

黃國瑋說，黃文彬的兒子17日上午自美國返台，白天雙方尚未碰到面，晚間碰面時兩人都有戴口罩，今天黃文彬的兒子因身體不適就醫，黃文彬防疫意識也很高，便請補休未進市府辦公，自主健康管理期間將透過視訊線上辦公，局內事務由副局長代理。

黃國瑋指出，黃文彬的兒子目前仍在治療當中、尚未確診，必須待檢驗結果；至於台中市議會明天將召開第3屆第4次臨時會，黃文彬也已向議長請假，議會備詢將由副局長代理。

市府表示，將主動調查全體同仁及共同生活對象，追溯3月5日至今的境外返台情況。

此外，市府已於16日起加強入口管制，民眾與市府同仁進入市府所屬機關皆須戴口罩、量額溫、消毒雙手等防疫流程，還要在洽公區實名登記資料，掌握人員資料，做好風險管理。（編輯：陳清芳）1090318