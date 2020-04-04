黃偉哲夜市宣導防疫 出動無人機空中廣播

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，台南市長黃偉哲（前左）4日晚間親赴易有人潮聚集的夜市，向民眾加強宣導防疫，呼籲民眾保持安全社交距離。中央社記者楊思瑞攝 109年4月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府今晚出動無人機在花園夜市進行空中廣播宣導防疫，市長黃偉哲到場向民眾喊話。黃偉哲表示，無人機在人潮多的地方可發揮較高的效率，希望民眾多配合。

黃偉哲晚間前往台南市著名的花園夜市，先透過無線電對講機，連線到裝設在無人機上的喇叭，向民眾廣播宣導。他呼籲進入夜市要戴口罩、接受體溫量測及手部酒精消毒，人群之中仍要盡量保持適當社交距離。隨後放下無線電，進入夜市逐一向攤商與民眾宣導配合。

黃偉哲表示，因為現在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，夜市、菜市場、賣場都是容易產生人潮聚集的地方，人與人間保持距離有必要性。有些風景區、夜市的範圍比較大，啟用科技方式用無人機廣播宣導，效率要比人靠近、拿麥克風去講來得好。

他說，台南市已動員消防局的志工、警察局的義警、巡守隊等人力加入，在各夜市加強宣導戴口罩。在夜市入口也提供口罩販賣，方便想逛夜市卻沒有帶口罩的民眾購買。未來台南市實施搭公車強制戴口罩時，也會在車站及車上提供口罩販售。

黃偉哲表示，現在逛夜市、市場還沒有不戴口罩的罰則，只能強力道德勸說，壓力還是比較大一些，希望中央研議訂出罰則，讓地方可依循執法。

黃偉哲說，原本台南市從4月開始要執行一次性餐具的取締，現在因為疫情的關係暫緩執行。畢竟像夜市這種地方，如果出現確診病例，那可能整個夜市都要報銷，還是小心一點比較好。（編輯：陳俊碩）1090404