避免釀防疫破口 侯友宜：連假超過2天就觀光分流

（中央社記者王鴻國新北7日電）為避免重蹈清明節連假人潮恐釀防疫破口的覆轍，新北市長侯友宜今天明確規定，連假只要達超過兩天以上，觀旅局及轄內有觀光景點的區長就要提前規劃並辦理觀光人潮的分流管控。

清明節連假11景點觀光人潮爆量引發防疫破口的疑慮，外界也檢討五一勞動節是否連休等問題。

侯友宜除要求去過相關景點的市府員工要做好自主健康管理，必要時在家辦公外，他今天上午主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第36次應變會議」時，明確規定連假只要超過兩天以上，就要進行觀光分流管控。

侯友宜表示，他提醒有景點的區長們「只要有連續兩天假期，就要小心了」，一定要去做好觀光分流，不要等出現人潮時再做就已太晚了。

侯友宜表示，觀旅局及區長們在假日前就要先去了解旅客訂房的房間數有多少，提前配合觀光業者開始做分流工作，不要發生人擠人的狀況，因為現在沒有國外旅客，應對在地旅客做好分流管控。

至於市區的夜市及商圈群聚問題，侯友宜也要求區長配合市場處加強宣導，他也將於今明兩天實際到夜市宣導，希望攤商及市民都能維持一定的社交距離。

觀旅局長張其強表示，希望民眾在疫期儘量待在家裡不要趴趴走，但如果真的要散散心，也要有兩個原則，都去戶外，避免人潮擁擠。

他表示，針對連續假期人潮分流，共規劃了深度體驗和步道遊程，將遊客導向不同的私房景點，而非大家習慣的風景區，用預約方式來「分時」人潮，鼓勵家族、同事、好朋友自行組團，選擇在哪一天或上、下午出遊，如此就可限制人數，避免擁擠，其次是彼此都認識，比較能掌握彼此健康狀況，做好健康管理。（編輯：李錫璋）1090407