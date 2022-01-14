疫情帶來遠距教學契機 教部允研議鬆綁學分規範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中雲林14日電）疫情帶來遠距教學契機，今天在全國大專校院校長會議上，大學代表提案放寬課程時數、畢業學分認定等規範，讓遠距教學更彈性多元。教育部承諾會進一步研商，但要建立品保機制。

在雲林舉行的大專校長會議今天進入第2天議程，成功大學等校提案指出，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，許多大學調整線上教學、遠距教學模式，讓大學教育有許多新的可能。建議教育部放寬「遠距教學課程」定義，鬆綁畢業學分認定。

高教司長朱俊彰表示，疫情下遠距教學都「從寬認定」，至於長遠的規範鬆綁，具體分成兩部分，一是遠距教學時數可否超過課程總時數的一半；二是學生透過遠距教學取得的學分，是否能超過畢業總學分的一半，都可進一步研議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱俊彰表示，因應國際的數位學習趨勢，教育部樂意進行法規的調整，但前提是要確保教學品質，各校應同步加強「自我品保機制」，讓遠距教學更有彈性，進而開創新的里程碑。

教育部長潘文忠也說，現行遠距教學法規確實比較保守，近期會啟動法規研修，希望各大學幫忙收集實務意見，讓未來遠距教學形式更為多元、更有彈性，甚至是讓「跨國選修」成為可能。（編輯：管中維）1110114