台中婚宴傳播鏈達51例 出現2條不同基因序列

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中婚宴傳播鏈延燒，確診個案分佈全台多個縣市，累計確診案例達51例，台中市衛生局長曾梓展今天表示，婚宴有2個不同基因序列，與外縣市哪條傳播鏈相關目前尚無確切答案。

台中市政府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會。3月26日在台中國家歌劇院VVG餐廳舉辦的婚宴，共有148人參加，3月30日疫情爆發後，全台多個縣市都出現確診者，累計已有51例；此婚宴中，賓客大多來自外縣市，外界好奇實際感染源是否由外縣市賓客帶到婚宴中傳播。

對此，衛生局長曾梓展表示，依據中央基因定序，台中婚宴中的確診者，有兩個Omicron不同的基因定序並非同一個感染鏈，和外縣市哪條傳播鏈相關，目前未有確切答案。

台中市今天新增4例確診者，分屬台中婚宴、桃園職場、花蓮醫療機構等3條傳播鏈，同時也接獲外縣市個案到台中足跡，3月31日新光三越影城中港店，以及4月1日國道三號清水服務區。

新聞局長鄭照新表示，4月2日晚間接獲通知，3月31日有確診者到過新光三越影城中港店，因31日已有他案的確診者足跡，全館已進行清消，今天晚上結束營業後，業者再次全館清消。

正值清明連續假期，各縣市疫情升溫，市長盧秀燕呼籲，台中市的稽查不會因假期鬆懈，各單位會嚴加稽查、宣導，未打滿3劑疫苗民眾儘快接種疫苗。（編輯：陳仁華）1110403