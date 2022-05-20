植物品種權累計授予逾1400件 激勵研發、品種改良

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農糧署今天表示，植物品種權可維護育種者權益，除激勵國人研發，也有助引進國外優良品種，促進國內品種改良，至5月中旬，受理2775件植物品種權申請，授予逾1400件植物品種權。

除了促進產業研發、品種改良，農糧署今天發布新聞也表示，因為植物品種權為屬地主義，若欲於國外目標市場享有品種權保護，就須於當地國申請植物品種權，為協助農產品國際布局，現在與美國、加拿大、歐盟、日本、韓國、紐西蘭、中國、以色 列、越南、印尼、泰國等12個主要貿易國，皆可相互受理品種權申請。

農糧署舉例，目前已有蝴蝶蘭、文心蘭、木槿、聖誕紅、毛豆、晚香玉等品種分別於日本及歐盟取得品種權保護，另芒果、荔枝、香蕉、鳳梨等具外銷潛力果樹品種也在澳洲、馬來西亞、菲律賓、日本等目標國申請品種權；業者評估產品有外銷商機，可在目標市場申請植物品種權，有利擴展國際布局時獲得保護。

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農糧署說明，為建立植物品種權制度，於1988年制定植物種苗法，並參考國際新品種保護聯盟（UPOV）1991年公約內容，於2004年修正「植物種苗法」為「植物品種及種苗法」，並於2005年施行，擴大了權利保護範圍及保護期間（木本或多年生藤本植物25年、其他植物20年），目前依法公告的適用植物種類已達217種，將持續公告新適用植物種類，以符合產業需求。

關於植物品種權的申請，農糧署補充，具有新穎性、可區別性、一致性、穩定性及一適當名稱等5大要件的品種，即可向農委會提出品種權申請，受理後實施性狀檢定，符合前述5大要件者授予品種權。相關訊息可至「行政院農業委員會植物品種權公告查詢系統」了解、運用。（編輯：陳政偉）1110520