「黑手教師」深耕技職教育 鄭安邦獲杏壇芬芳獎

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苗栗農工實習處主任鄭安邦（左）從「黑手教師」投入技職教育20年，堅持以「動手做、做中學」培養學生習得一技之長，獲111年杏壇芬芳獎肯定。（苗栗農工提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月16日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）國立苗栗農工實習處主任鄭安邦擁有農業機械豐富實務經驗，從「黑手教師」投入技職教育20年，堅持以「動手做、做中學」培養學生習得一技之長，獲111年杏壇芬芳獎肯定。

教育部國教署日前發布111年杏壇芬芳獎得獎名單，鄭安邦繼6年前獲得全國技藝優良教師後，再次在教育工作崗位獲獎贏得肯定。

鄭安邦出身農家，因為父親開設農機行，國中時期放學後就必須協助進行修理農機具工作，提早習得一技之長，民國78年高職農業機械科畢業，更一路由台灣省技能競賽、全國技能競賽，到代表國家參加國際技能競賽，累積豐富實務經驗。

苗栗農工今天發布新聞稿指出，鄭安邦投入技職教育20年，帶領學生實習實作課程，必定親自示範，配合分組教學、互助合作學習的方式，讓學生確確實實「動手做、做中學」。

苗栗農工指出，在教學之餘，鄭安邦也參加各項研習，研習時數已達1571.5小時，並積極培訓技藝、技能競賽選手，引導學生在專業技能方面一展長才，取得相關技術證照。

苗栗農工校長謝世宗表示，鄭安邦具高度教學熱忱，面對學習興趣低落的學生，總能適時主動關懷、協助輔導，並利用放學及假日時間，教導孩子專業技術能力，讓學生重拾學習信心，足為杏壇表率。

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教學路上，鄭安邦不忘持續進修，目前正就讀研究所博士班，從「黑手教師」變成「職校博士」，藉由自己的心路歷程激勵學生，勤習專業技能。

鄭安邦說，能從「黑手」進到教育界服務，讓他非常驕傲且快樂，獲獎是肯定，也是更深的一份期許，提醒自己莫忘投入教職初衷，把每位學生都當自己的孩子看待，關心他們的學習成果，引導正確方向，希望每位孩子都能成為技職之光。（編輯：卞金峰）1110616