基隆燈塔入口廢棄聯檢站拆除完工 重新開放參觀

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆燈塔經整修後於1月10日開放參觀，但因需辦理園區入口已廢棄的聯檢站上部建築物拆除工程，3月4日起暫停開放。交通部航港局指出，已完成拆除工程，昨天重新開放參觀。

航港局表示，基隆市定古蹟基隆燈塔於公元1900年建造完成，迄今已逾百年，去年完成「市定古蹟基隆燈塔修復再利用工程」，增設公共廁所、休憩平台及史蹟解說站後，今年1月10日開放參觀，成為航港局第22處開放參觀燈塔。

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航港局指出，位於園區入口的聯檢站因已廢棄且不具文資價值，經完成文資評估程序後辦理拆除工程，為利工程進行並確保遊客安全，3月4日起暫停開放參觀，航港局已完成拆除工程，昨天起重新開放參觀。

航港局今天表示，基隆燈塔4月至10月開放時間為上午9時至晚間6時，其餘月份為上午9時至下午5時，每週一及連假過後第1天上班日休園整理，歡迎遊客跟著AR（擴增實境）虛擬導覽員「燈塔職人－阿守」的介紹，一同體驗燈塔歷史風貌。（編輯：戴光育）1130324