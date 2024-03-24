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B型企業認證綠建築生技廠動土 黃敏惠盼共拚永續

2024/3/24 15:40（3/24 16:21 更新）
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大醫生技公司深耕嘉義13年並通過「B型企業」認證，建構的綠建築生技工廠24日動土，市長黃敏惠（左4）出席表示，大醫生技兼顧環境友善、客戶關係、員工照顧、社區扶植、公司治理等目標落實，為嘉義地區企業經營標竿。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月24日
大醫生技公司深耕嘉義13年並通過「B型企業」認證，建構的綠建築生技工廠24日動土，市長黃敏惠（左4）出席表示，大醫生技兼顧環境友善、客戶關係、員工照顧、社區扶植、公司治理等目標落實，為嘉義地區企業經營標竿。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年3月24日
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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）大醫生技公司深耕嘉義13年並通過「B型企業」認證，所建構綠建築生技工廠今天動土，市長黃敏惠表示，大醫生技致力推動友善環境，為嘉義地區企業標竿，公私部門共為永續努力。

黃敏惠致詞表示，因應現今極端氣候變遷挑戰，產官學界都在推動永續發展，樂見嘉義市有如此重視環保、永續的企業進駐，肯定大醫生技公司用心，付出龐大成本及心血，力推永續廠動工。

黃敏惠指出，大醫生技公司通過「B型企業」（類似社會企業）認證，除了帶來創新活水刺激產業發展，同時扛起社會責任，兼顧環境友善、客戶關係、員工照顧、社區扶植、公司治理等目標落實，為嘉義地區企業經營標竿。

黃敏惠強調，嘉義市正朝實現「新永續出發」目標前進，期待未來市府能攜手更多企業，公私部門合作，在淨零碳排目標上共同為永續環境努力。

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「不做最賺錢的企業，而是做對地球更好的企業」，大醫生技公司總經理謝豐裕感謝各界對公司的支持，並強調這句話是「B型企業」標語。

大醫生技公司表示，建構的綠建築生技工廠，將進一步爭取鑽石級綠建築標章；為配合政府2050淨零碳排政策目標，廠區將採用綠電及設置再生能源設備、使用雨水及RO製程水回收系統，並透過智慧化產線及自然空氣調節系統等技術，減少傳統能源使用。（編輯：陳仁華）1130324

#黃敏惠
#嘉義市
#淨零碳排
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