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北台灣偶有雨低溫探18度 中南部多雲到晴感受暖

2024/11/23 08:17（11/23 08:56 更新）
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圖為民眾穿上外套、戴帽子走在台北市萬華區街頭。（中央社檔案照片）
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（中央社台北23日電）中央氣象署指出，今天水氣減少，桃園以北、東半部地區為多雲到陰的天氣，偶有零星降雨，整日氣溫介於攝氏18到21度；中南部多雲到晴，白天感受較溫暖。

氣象署表示，今天持續受東北季風影響，但水氣再減少，迎風面桃園以北、東半部地區為多雲到陰的天氣，偶有零星降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨機率會較高一些，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

溫度方面，桃園以北及宜蘭整日氣溫介於18到21度，感受較為涼爽，其他地區低溫19到21度，竹苗及花蓮白天高溫為23度左右，中南部及台東可達25到28度，感受較溫暖；馬祖氣溫為16到18度，金門17到21度，澎湖21到23度。

氣象署指出，今天東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高可達2至3公尺，東北部沿海有長浪發生的機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受到東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1131123

#桃園
#馬祖
#澎湖縣
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