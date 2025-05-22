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陽明交大奇異金屬態研究 揭高溫超導體形成前機制

2025/5/22 16:01（5/22 16:31 更新）
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陽明交通大學研究團隊成功解開銅酸鹽（cuprates）中奇異金屬量子臨界狀態的形成機制，登上國際期刊「物理學進展報告」，左起博士後研究員阮文浩、教授仲崇厚、博士後研究員Kim Remund。（陽明交大提供）中央社記者陳至中台北攝 114年5月22日
陽明交通大學研究團隊成功解開銅酸鹽（cuprates）中奇異金屬量子臨界狀態的形成機制，登上國際期刊「物理學進展報告」，左起博士後研究員阮文浩、教授仲崇厚、博士後研究員Kim Remund。（陽明交大提供）中央社記者陳至中台北攝 114年5月22日
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（中央社記者陳至中台北22日電）陽明交通大學研究團隊成功解開銅酸鹽（cuprates）中奇異金屬量子臨界狀態的形成機制，登上國際期刊「物理學進展報告」，為解開「高溫超導體」機制，邁出關鍵一步。

陽明交大今天發布新聞稿指出，電子物理系教授仲崇厚帶領的研究團隊，提出「量子臨界糾纏態」（quantum critical entangled state） 就是奇異金屬本質的創新理論。這種狀態源於材料內部兩種量子態「磁性自旋液體態」與「普通金屬態」的激烈競爭。當這兩種量子態勢均力敵時，電子會因量子擾動而呈現高度量子糾纏的特殊行為，最終形成量子臨界點。

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仲崇厚指出，在量子臨界點附近，材料會出現劇烈的侷域電荷擾動，使所有電子的自旋與電荷同時與上述兩種量子態產生量子糾纏，形成「普朗克奇異金屬態」（Planckian strange metal phase）。在此階段，電子間的碰撞機率與溫度呈線性正比，而奇特的量子臨界糾纏狀態正是進入高溫超導前的關鍵階段。

這項發現為學界解開高溫超導體機制謎團，邁出關鍵一步。研究團隊成員包括仲崇厚、中央研究院博士後研究員張永業，以及陽明交大博士後研究員阮文浩、Kim Remund。論文刊登於英國物理學會出版的Reports on Progress in Physics（物理學進展報告），並被選為焦點報導。（編輯：張銘坤）1140522

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