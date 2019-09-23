廚房想要放香蕉或核廢料 謝曉星：當然是香蕉

（中央社記者范正祥台北23日電）民進黨立委蘇巧慧今天質詢原能會主委謝曉星，「你家廚房想要放香蕉？還是核廢料？」對此，謝曉星答覆，「當然是香蕉」，他說，「香蕉比較安全」。蘇巧慧促請原能會對於不實核安資訊要闢謠。

立法院教育及文化委員會邀請謝曉星報告行政院原子能委員會業務概況並備質詢。蘇巧慧質詢核安資訊議題，促請原能會讓民眾了解正確資訊，澄清不實言論。

蘇巧慧舉例，外界竟有「核廢料比香蕉安全」說法，她質詢謝曉星，「你家廚房想要放香蕉？還是核廢料？」謝曉星答覆，當然是香蕉，他說，香蕉比較安全。

蘇巧慧指出，「核安資訊這麼多」，連香蕉和核廢料都被拿出來，竟然有人堂而皇之說核廢料比香蕉安全，她質疑，原能會面對這樣資訊的時候，究竟做了什麼。

她說，原能會做為守護台灣核安最高主管機關，有義務提供國人正確的核安知識，供國人判斷，這無關任何黨派色彩，做為執政者有義務澄清不實資訊、闢謠。

蘇巧慧認為，關於澄清外界不實核安資訊，原能會反駁的太少，希望大幅改進。

蘇巧慧指出，核廢料處理困難，大家都有不同意見，而且沒有任何一個地方政府願意放置核廢料，也就是說，大家都要用電，但是大家都不要核廢料，這就是台灣現在的困境。沒有核廢料處理能力，台灣談什麼要用核電，這樣一個簡單的資訊，為什麼原能會沒有辦法講到讓民眾了解，訊息沒有辦法傳達出去。

謝曉星表示，關於核安資訊，原能會在臉書等相關溝通平台都有說明。（編輯：楊凱翔）1080923