柯文哲批陳菊民主罪人 卓榮泰：用選票叫他閉嘴

（中央社記者溫貴香台北3日電）台北市長柯文哲今天以「為非作歹、民主罪人」等言詞批評總統府秘書長陳菊。民進黨主席卓榮泰對此表示，非常惡質，凸顯2020大選已讓有些人的想法偏離台灣人應有厚道，呼籲選民用選票堵住這些人嘴巴。

台北市長柯文哲今天接受新頭殼專訪，坦言對陳菊的怨恨，並重批「陳菊讓台灣民主化運動30年的努力毀掉一半，她是民主罪人」、「不是妳上半生坐過牢，下半生就可以為非作歹」。

卓榮泰晚間率民進黨立委陳曼麗、余宛如、鍾孔炤、何志偉與立委參選人蔡沐霖、張銘祐、賴品妤、謝佩芬及黨工觀看「返校」電影。

他會前受訪答覆媒體提問有關柯文哲批評陳菊一事表示，非常為菊姐叫屈，這種講法非常不適當，「當一個為民主運動、為人權奮鬥而坐黑牢被限制自由的時代，不是我們現在的人在這裡指三道四，隨便說一些風涼話」。

卓榮泰說，況且陳菊一生除了犧牲之外，陳菊對台灣的民主貢獻、對高雄的地方建設，很多人津津樂道，用「為非作歹」這幾個字完全不適用在菊姐身上，從上次的擦槍走火（指香港人被開槍）到這次的為非作歹，凸顯2020大選已經讓有些人的想法偏離台灣人應該有的厚道，呼籲人民用選票堵住這些人的嘴巴。

被詢及柯文哲用「民主罪人」形容陳菊，卓榮泰表示，柯文哲雖是市長也代表一個政黨（台灣民眾黨主席），更應該有黨的核心思想，難道這些是他的核心思想，用這種言詞辱罵一位長者而且是一位女性，「我真的不知道站在他（柯文哲）背後的年輕女性作何感想」。

被詢及柯文哲該不該道歉，卓榮泰說，是否應該道歉，應由當事人從內心發出，而不是別人勸，由別人勸而道歉一點價值都沒有，柯文哲如果覺得自己有錯，自己應該有若干表示，就看柯文哲如何對自己交代。

卓榮泰表示，柯文哲的說法非常惡質；被問到為何柯文哲對陳菊如此怨恨，卓榮泰說，心中有愛就充滿愛，心中有恨對任何人就充滿恨。

柯文哲是否失言，卓榮泰表示，已經超越失言的程度，柯文哲心中可能想像的是「我們無法想像的事情」。

鍾孔炤也說，不是上半生當過醫師，下半生就可以口無遮攔。

民進黨發言人薛呈懿表示，這是太過分的指控，已經逾越正常的政見批評，甚至是涉及法律的指控，對陳菊受到這種惡質言語的霸凌感到不捨，柯文哲應該收回並道歉。

另外，針對「返校」這部片子遭到中國抵制，卓榮泰表示，中國政府很玻璃心，對台灣所有的事情都抱著敵意，包括民進黨通過世代共贏決議文，中國也挑三揀四批評民進黨，民進黨不接受這樣的批評，台灣走向世界是應該要做的事情。

他進一步說，「返校」是一部電影、是一個藝術品、一些人智慧的結晶，抱持這樣的心情看這部片子，中國從文化檢查的角度可以做很多詮釋，但這種想法、詮釋或制度完全不適用於台灣。（編輯：林興盟）1081003