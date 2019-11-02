蔡賴配議題 趙天麟：支持者都照三餐提醒

前行政院長賴清德（中）2日在高雄為尋求連任的民進黨立委趙天麟（右2）助選，第一站先到鼓山區小天地出席青年座談會暨趙天麟辣客戰隊成立儀式。中央社記者陳朝福攝 108年11月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）前行政院長賴清德今天下午到高雄首站為民進黨立委參選人趙天麟助選，對於媒體提問「蔡賴配」議題未答覆；趙天麟則敲邊鼓說，支持者每天都照三餐提醒，如果成真作夢都會笑。

賴清德繼上午台南行程後，下午隨即轉往高雄，陪同第6選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61個里）參選的趙天麟、第3選區（楠梓、左營）的劉世芳到傳統市場掃街拜票。第一站先到鼓山區舉行青年座談會暨趙天麟「辣客（ROCK）戰隊」成立儀式。

賴清德與趙天麟會前先接受媒體聯訪，對於媒體提問上午與總統蔡英文於初選後同台，是否可望有「蔡賴配」時，賴清德說，蔡總統在百忙之際能夠到台南林俊憲競選總部成立，大家都非常歡迎，也非常感激。他作為地主，當然要表達歡迎。

賴清德說，現場氣氛也都非常熱烈，大家都充滿信心，台南市要打出1支全壘打、維護民主的傳統，也讓蔡總統在台南得到以往一樣得票率最高的城市，這就是共同的目標。

賴清德也誇讚趙天麟，他說，高雄市政府在去年政黨輪替，高雄市的8席立委選區都應該列為重點選區；更何況趙天麟這個選區除了原有範圍，又接收了幾個行政區，人口數目前最多，換句話說責任也是最重。如果趙天麟旗開得勝，就可確保高雄市8個選區都有機會打出全壘打，也讓蔡總統最高票連任。

對於「蔡賴配」，趙天麟則表示，決定在蔡總統，但其實答案呼之欲出，選民每天都照三餐提醒，如果能夠成真「相信支持者作夢都會笑」。（編輯：孫承武）1081102