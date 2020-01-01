駐歐盟代表處元旦升旗 首度移師駐處公開舉行

駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁（前中著黑大衣米色圍巾者）今天主持元旦升旗典禮，中華民國國旗在歐盟總部布魯塞爾市中心公開升起，僑胞及留學生等逾百人參加。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 109年1月1日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電）中華民國國旗今天在歐盟總部布魯塞爾市中心升起，今年首度移師駐處公開舉行，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁呼籲僑胞踴躍回國投票，台灣是民主自由國家，人民不要放棄手中神聖的一票。

駐歐盟兼駐比利時代表處今天在當地時間近中午時，舉辦中華民國109年元旦升旗典禮，包括僑胞、留學生、支持台灣的友人及駐館人員等逾百人不畏低溫參加，大家一起唱國歌，當國旗冉冉在駐處門口升起時，有僑胞激動表示內心十分感動。

曾厚仁致詞時表示，今天是元旦，在駐處前方升國旗慶祝元旦，這是值得記錄的一刻，感謝僑胞在假期期間特別前來出席，並感謝大家過去一年對台灣相關活動的支持，期待未來一年大家以同樣熱情參與。

他指出，再過10天國內大選就要登場，同一天也要選出新一屆立法委員，這是一場非常重要選舉，全世界都在關注台灣選情，呼籲大家踴躍回國投下神聖一票，台灣非常幸運是一個民主自由體制，不應該放棄投票權利。

曾厚仁提到，一個多月前香港人民進行區議員選舉，區議會層級是香港民眾普選的最高層級，相較之下今天台灣要選出的是總統和副總統，何其幸運。

他強調，想像若有一天台北市民只能選舉北投、大同區等的議員，連台北市長都不能自己選出，民主自由會倒退到如何的境地，大家能接受有那麼一天嗎？

駐歐盟兼駐比利時代表處歷年都是在布魯塞爾的中山僑校後院舉行升旗典禮，今年是首度移師至駐處門口戶外舉行，不僅可容納更多人，由於駐處毗鄰歐洲議會，附近是許多國家使館區，在這裡舉行升旗典禮有其特殊意義。（編輯：陳惠珍）1090101